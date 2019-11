Fvg, ecco i Fari manifatturieri

Industry Platform 4 Fvg - Ip4Fvg, il Digital Innovation Hub regionale, unico e integrato, presenta i risultati della prima fase di Fari Manifatturieri, l’iniziativa nata per valorizzare le imprese del territorio ed individuare dei modelli positivi per far crescere la competitività del settore. Nel corso della conferenza stampa, in programma a Trieste mercoledì 13 novembre (alle 11 sede Regione - Sala Multimediale), saranno presentati i risultati dell’analisi di circa 90 imprese, coinvolte nella prima fase dell’iniziativa, in cui, grazie a metodologie di assessment o audit tecnologico, è stata realizzata una vera e propria “fotografia” del livello di digitalizzazione dei processi aziendali.

Saranno poi presentati i prossimi passi dell’attività che porteranno all’individuazione dei dieci Fari, le dieci aziende del Friuli Venezia Giulia in grado di porsi ad esempio per le altre imprese e tracciare la rotta nel percorso verso una efficace digitalizzazione. Alla conferenza stampa parteciperanno gli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini, Sergio Paoletti, presidente Area Science Park, Dino Feragotto, vicepresidente Confindustria Udine e presidente della Cabina di Regia Ip4Fvg, Franco Scolari, direttore generale Polo Tecnologico di Pordenone, e Paolo Candotti, Unindustria Pordenone e Nodo Advanced Manufacturing Ip4Fvg.