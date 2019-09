Fvg ed Esof investono sull'accessibilità

Sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per rispondere ai bisogni della persona e a uno sviluppo sostenibile nel segno dell’accessibilità per tutti: è l'obiettivo della collaborazione avviata dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Federsanità Anci Fvg e Esof 2020.

“Le sfide più complesse - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi - sono quelle che danno risultati maggiormente condivisibili. Per questo motivo sostenere lo sviluppo di tecnologie, siano esse programmi o sistemi, che rispondano al principio della piena accessibilità da parte di tutti e semplifichino l’utilizzo degli oggetti e le dinamiche quotidiane di chi ha diverse abilità, può diventare il motore di un’estensione più ampia di nuovi modelli e nuove mentalità condivise”.

La collaborazione avrà l’obiettivo di creare gruppi di lavoro dedicati e formati con l’obiettivo di promuovere e incentivare il mondo produttivo a progettare sistemi ad uso di tutti, per far si che le risposte alle necessità della disabilità siano inserite nel contesto di un concetto universale di benessere. Questo trasformerà le ricerche settoriali in un investimento i cui benefici si riverbereranno sull’intera comunità. “Fra gli altri saranno approfonditi i temi della pianificazione sostenibile - ha specificato Riccardi - della domotica, della progettazione universale, dell’invecchiamento attivo e della domiciliarità innovativa”.

L’avvio delle attività specifiche di questa collaborazione prevede l’organizzazione di un evento sul tema “Accessibility for all” che si terrà il 22 novembre con la collaborazione della Direzione Centrale Salute, Federsanità Anci Fvg, Esof 2020 e con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità, di Asuits, del Comune di Trieste, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Vicepresidente Riccardi ha concluso affermando che abbiamo davanti un percorso che è anche una straordinaria opportunità culturale, proprio nel momento in cui si sta portando a termine la riorganizzazione del sistema salute. Questa collaborazione "s'inserisce perfettamente all’interno del disegno che stiamo portando a termine di far si che siano i bisogni delle persone a dettare la risposta delle istituzioni. Una risposta che deve partire dal singolo, dalla sua casa, dal suo abitare, dal vivere la propria vita quotidiana con una nuova e condivisa cultura della salute. Condivisa e partecipata da tutti nella consapevolezza che accessibilità e inclusione comprendono tutte le abilità possibili”.