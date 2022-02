Fvg in vetrina nel Regional Day all'Expo di Dubai

"Un territorio che ha tra i suoi grandi punti di forza il sistema della ricerca e che può contare su un porto primo in Italia per traffico ma con grandi potenzialità verso l'estero". Sono queste due delle chiavi che il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha esposto oggi all'Expo di Dubai nel corso del Regional Day dedicato al Friuli Venezia Giulia. In prima battuta il governatore ha illustrato ai presenti le peculiarità in chiave turistica che il territorio regionale può offrire ai visitatori.

"La nostra - ha detto Fedriga - è una piccola regione che però è in grado di offrire grandi opportunità grazie sia alle località balneari e montane ma anche per le sue numerose città d'arte. Inoltre sotto il profilo enogastronomico da noi è possibile assaporare peculiarità e specificità tipiche della grande esperienza e tradizione italiana". Quindi Fedriga si è soffermato sugli aspetti legati alle infrastrutture e alla logistica, che collocano il Friuli Venezia Giulia ai vertici in Italia per la sua capacità di guardare non solo al mercato domestico ma anche a quello internazionale.

"Il grande sforzo che il porto di Trieste sta compiendo con l'Autorità di sistema è quello di far comprendere le potenzialità di crescita che ci sono qui da noi. Il porto di Trieste è un'opportunità italiana ed europea, siamo il primo scalo del nostro Paese ma ancora con grandi potenzialità di crescita: infatti non guardiamo solo al traffico italiano, poichè già ora il 90 per cento dell'attività è rivolta all'estero. Siamo una piattaforma logista naturale per il centro e sud Europa; abbiamo deciso di investire nel sistema degli interporti non solo a livello nazionale ma, con il supporto del sistema portuale, anche in Austria e Ungheria. Per cui chi sceglie il nostro porto sceglie un sistema che si muove a livello internazionale".

Infine, un passaggio del governatore è stato dedicato alla ricerca. "Trieste - ha detto Fedriga - è la città che ha il più alto numero di ricercatori rispetto al numero di abitanti di tutta l'Europa. Stiamo facendo norme di legge e investendo ingenti risorse per fare in modo che la ricerca di base sul territorio possa trasformarsi in ricerca applicata. Una comunità che può contare sulla ricerca di base - ha concluso il governatore - non guarda a prossimi anni ma ai prossimi decenni. Questa è la vera forza che possiamo proporre a chi vuole lavorare e collaborare con il Friuli Venezia Giulia".

"Il Friuli Venezia Giulia ha un'economia molto completa ricca e innovativa ed è in particolare molto forte oltre che nel turismo nei settori manifatturieri, nella meccanica, nella cantieristica, nell'arredo e nell'agroalimentare con prodotti straordinari e brand di respiro internazionale, come la grappa Nonino e il caffè Illy". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, intervenendo da remoto alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Expo di Dubai. "La Regione segue e accompagna la crescita con politiche mirate, incentivi e supporto per le progettualità più innovative, e anche attraendo nuovi investimenti. Innovazione e tradizione sono le chiavi del nostro sviluppo e quindi la collaborazione tra impresa e ricerca sono fattori fondamentali: per questo in regione che si sta sviluppando molto anche il settore delle scienze della vita, da ultimo - ha spiegato Bini - con l'importante accordo di collaborazione con un player internazionale come Novartis".

Dal punto di vista turistico, in particolare, Bini ha reso noto che la regione ha conosciuto una grande crescita nel settore negli ultimi anni, che neanche l'emergenza sanitaria è riuscita del tutto a fermare.

"Abbiamo avuto delle difficoltà, ma poi siamo stati riconosciuti come una destinazione sicura, accogliente, completa dalle montagne al mare e nell'ultima stagione abbiamo registrato il tutto esaurito e siamo pronti per accogliere visitatori e anche investimenti per completare la nostra offerta turistica: invito fin d'ora - è stato l'auspicio dell'assessore - a visitare la nostra regione, le sue straordinarie bellezze e a valutare le opportunità di collaborazione economica, commerciale e di investimento con le nostre realtà".

"Il Friuli Venezia Giulia ha investito molto su ricerca e sviluppo, innovazione e formazione, in anticipo sui tempi e coinvolgendo tutti gli attori del territorio in un sistema integrato rispettoso dei principi e degli obiettivi disegnati in Europa dalla Strategia di specializzazione intelligente. Abbiamo raggiunto risultati importanti che dimostrano come il lavoro di rete funzioni e rappresenti una base solida su cui lavorare per trasformare idee innovative in indotto e per rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e competitivo verso nuovi investimenti e profili professionali", ha sottolineato l'assessore regionale all'Università, Formazione e Ricerca Alessia Rosolen, presentando - da remoto - il Friuli Venezia Giulia come regione fortemente vocata all'internazionalizzazione e forte di risultati di eccellenza: nel 2019 è stata l'unica regione italiana classificata come "strong innovator" dall'European Innovation Scoreboard della Commissione Europea e si è confermata nel 2021 come forte innovatore.

"È un'area che è stata capace di imprimere una forte accelerazione in questa direzione - ha spiegato Rosolen - grazie anche alla presenza di realtà scientifiche e dell'innovazione che sono state capaci di fare della collaborazione scientifica e tecnologica un importante strumento di coesione e sviluppo".

L'assessore ha ricordato i punti di forza in questo settore: un trend in crescita dal 2012 della spesa e del numero di addetti in ricerca e sviluppo; le tre università della Regione godono di una buona classificazione nei ranking a livello europeo; 7.000 ricercatori stranieri nel 2019, prima della pandemia, di cui 85% concentrati nelle materie Stem; tre dei quattro territori provinciali ricadono nelle prime 10 province italiane per densità di start up innovative; una buona dotazione di infrastrutture di ricerca e laboratori nei settori dell'High performance computing (Hpc), della meccatronica avanzata, della comunicazione telematica, della biomedicina molecolare, del Quantum Fvg, di Big Data, IoT, CyberSecurity per l'innovazione digitale (Labic), di Neuroscienze e MathLab e Artificial intelligence, di genomica ed epigenomica, della macchina di luce Sincrotrone.

"L'altra caratteristica peculiare del Friuli Venezia Giulia è di essere l'unica Regione italiana - ha aggiunto Rosolen - ad aver siglato due accordi che coinvolgono il Ministero dell'università e della ricerca ed il Ministero degli Affari esteri per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) ed il Ministero dell'università e della ricerca ed il Ministero dello sviluppo economico per la creazione di ecosistemi dell'innovazione basati su partnership pubblico-private".

Nel corso del dibattito, interrogata sulle sfide che attendono il sistema regionale, Rosolen ha risposto che "decisive saranno la capacità di continuare a costruire reti, di rappresentare in modo capillare il territorio, di investire nel capitale umano, aspetto questo fondamentale in una congiuntura come quella che stiamo vivendo".

"In virtù della sua posizione geografica la sfida sarà anche quella di entrare nei grandi circuiti e di essere davvero centro dell'Europa. Ci stiamo concentrando affinché la ricerca sia il motore di pensiero per il nostro futuro", ha concluso Rosolen.

"Il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia per la gestione dei flussi di trasporto a livello internazionale. I nostri sforzi sono diretti all'obiettivo ambizioso di realizzare una grande piattaforma logistica unica per i collegamenti con il Nord ed Est Europa". Lo ha affermato l'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, intervenendo da remoto alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Expo di Dubai. "Il sistema integrato che abbiamo già realizzato - ha spiegato Pizzimenti - presenta tre differenti porti: Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro che, ognuno con le proprie peculiarità, sono assolutamente complementari. Possiamo inoltre vantare quattro interporti - Trieste, Cervignano, Pordenone e Gorizia - e i necessari collegamenti stradali e su rotaia per il trasporto diretto in tutte le direzioni".

"Per questo - ha aggiunto l'assessore - questa Amministrazione ha recentemente investito 100 milioni di euro per l'adeguamento e l'ampliamento dei porti di Monfalcone e Trieste, e ulteriori 31 milioni di euro per gli interporti di Fernetti, Pordenone e Gorizia".

"L'obiettivo è quello di ampliare e migliorare i servizi di trasporto e logistica via mare e via terra ponendo attenzione - ha sottolineato Pizzimenti - alla qualità della vita e dell'ambiente, potenziando l'offerta su rotaia e garantendo la sicurezza in merito al trasporto di beni pesanti o pericolosi".

"In quest'ottica si pone l'avveniristico progetto di elettrificazione di Porto Nogaro, scalo fondamentale per i traffici con il Sudamerica, il Mar Nero e il Nord ed Est Europa - ha ricordato l'esponente della Giunta Fedriga -. Gli sforzi italiani ed europei vanno verso la realizzazione di porti green, strutture in grado di accogliere le nuove navi con mezzi di propulsione differenti. A Porto Nogaro, grazie all'innovativo progetto europeo Clean Berth, saremo in grado di consentire alle navi di spegnere i motori quando sono in porto".

"Il futuro - ha concluso Pizzimenti - è nel rispetto dell'ambiente e delle persone e il Friuli Venezia Giulia è già pronto a cogliere queste importanti sfide".

"Forte della propria vocazione scientifica e di ricerca, il Friuli Venezia Giulia sta già facendo passi in avanti per lo sviluppo delle tecnologie legate all'idrogeno con la firma del protocollo d'intesa con l'azienda Snam e con il progetto della Valle dell'idrogeno del Nord Adriatico con Slovenia e Croazia. Le rivoluzioni non si compiono in un giorno, ma vanno accompagnate ed esistono dei periodi di transizione: oggi più che mai ci rendiamo conto del costo e della necessità di questo cambiamento epocale". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente e Energia, Fabio Scoccimarro, intervenendo da remoto alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Expo di Dubai.

L'assessore ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia sia una regione pilota delle politiche ambientali, che punta a raggiungere gli obiettivi del Green deal europeo con almeno cinque anni di anticipo sul 2050 e impegnata "in una 'rivoluzione culturale', che non riguarda solo la riduzione di emissioni ma anche la rimodulazione di abitudini e necessità in virtù di un 'ambientalismo dal volto umano' orientato allo sviluppo sostenibile che trova l'equilibrio tra il piano ambientale e quello sociale".

Scoccimarro ha presentato anche gli "Stati generali dello Sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale" che il Friuli Venezia Giulia organizza con "l'idea di riunire le regioni e stati limitrofi a noi per un confronto tecnico e politico così da giungere alla firma del Memorandum di Trieste nell'autunno 2022".

"Si tratterà di un evento che non vuole essere una versione ridotta della Cop20 - ha spiegato Scoccimarro - bensì una collaborazione più stretta, una condivisione di best practices e rispettive eccellenze, con una posizione comune su alcuni temi ambientali per permettere un migliore coordinamento e auspicabilmente contribuire a presentarci uniti nelle negoziazioni future che dovremmo affrontare, perché l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e le alterazioni degli ecosistemi, non conoscono confini".

"In Friuli Venezia Giulia il legno e le foreste rappresentano elementi fondamentali del paesaggio. Si tratta di una risorsa rinnovabile e sostenibile di circa 330mila ettari che si trova sia nell'arco alpino che in quello pedemontano. Ogni anno aumenta infatti di un milione di metri cubi". Lo ha affermato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, intervenendo on-line alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia durante l'Expo organizzato a Dubai.

"Questa risorsa che ci garantisce acqua e aria pulita può entrare nei cicli produttivi dei nostri artigiani e delle nostre aziende, garantendo ogni anno l'immagazzinamento - ha spiegato Zannier - di circa un milione di metri cubi di CO2 derivanti solamente dall'accrescimento del nostro patrimonio boschivo che occupa il 40 per cento del territorio regionale".

"Attraverso una gestione sostenibile di questo patrimonio forestale, che rispetta i protocolli previsti dal Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Pefc), siamo in grado - ha rimarcato l'assessore - di garantire una serie di azioni che continueranno ad avere effetti positivi nel tempo".

"Già oggi abbiamo la possibilità di avere sul nostro territorio del legname di grande qualità come quelli che vengono definiti abeti di risonanza con i quali - ha specificato Zannier - vengono costruiti gli strumenti musicali apprezzati in tutto il mondo".

"Più che parlare di risonanza, è bene provare direttamente cosa significhi tutto questo. Proprio per fare sentire la magia dei nostri boschi grazie alla trasformazione dell'abete rosso - ha detto l'esponente della Giunta - abbiamo realizzato un 'woofer' per ascoltare, con un semplice telefono cellulare, il suono del Friuli Venezia Giulia".

"Una magia che adesso è possibile ascoltare in modo virtuale nella speranza - ha concluso - che a breve in molti possano provare queste sensazioni di persona visitando il nostro territorio e le nostre magnifiche foreste".

"Il Friuli Venezia Giulia è una regione immersa nella bellezza, che vive di cultura e che ne produce dall'alba della preistoria". L'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha aperto così il suo intervento all'Expo di Dubai avvenuto in modalità telematica. "In questa area sono presenti testimonianze di tutte le civiltà che si sono succedute prima di arrivare alla storia come la conosciamo oggi. Qui - ha sottolineato Gibelli - abbiamo una importante eredità romana con Aquileia che è uno dei nostri cinque siti Unesco che a breve speriamo possano diventare sei".

"Possiamo inoltre vantare ogni tipo di produzione culturale - ha affermato l'assessore -. La nostra Regione è quella che investe di più in questo settore perché presenta una popolazione che ama, chiede e consuma tanta cultura. Per numero di lettori il Friuli Venezia Giulia è infatti primo in Italia e tra i primi in Europa".

Come descritto nel corso della presentazione avvenuta nel corso della Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia, il sistema di produzione artistica e creativa rappresenta il 5,3 per cento dell'economia dell'intera Regione che corrisponde a più di 1,7 miliardi di euro. La sua industria culturale dà lavoro a oltre 31mila addetti, che sono il 5,75 per cento del numero complessivo delle persone impiegate sul territorio. Nel 2018 ben tre aree si sono classificate tra le prime 20 province italiane per incidenza delle "Cultural Heritage and Cultural and Creative Industries" (CCIs) sul totale delle imprese produttive: Trieste è al 4° posto con il 6,1%, Udine al 19° con il 4,8 per cento e Pordenone al 20° con il 4,8% per cento.

"In Friuli Venezia Giulia vengono realizzati grandi eventi e importanti produzioni liriche e teatrali ha ricordato Gibelli -. Abbiamo inoltre la possibilità di offrire grandi manifestazioni culturali all'interno di un patrimonio che è assolutamente unico. Nei nostri musei custodiamo capolavori da millenni e continueremo a farlo affinché possano essere apprezzati anche in futuro".

La presentazione si è chiusa con un approfondimento dedicato a un evento speciale: Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale europea della cultura, una straordinaria occasione per far conoscere le eccellenze turistiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.