Fvg presenta immobili e investimenti a Cannes

La Regione Friuli Venezia Giulia partecipa anche quest’anno al MIPIM, Le Marché International des Professionnels de l’Immobilier, fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari e uno degli eventi di riferimento per il settore a livello internazionale. Obiettivo della partecipazione è promuovere le proprie disponibilità immobiliari, i vantaggi competitivi e le opportunità di investimento per attrarre imprese e investitori a insediarsi in Friuli Venezia Giulia.

Oltre alla Regione, tramite Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, alla fiera (che si svolgerà dal 14 al 17 marzo) sarà presente anche il Consorzio Ursus, composto dalla Regione, dal Comune di Trieste e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Un focus specifico sarà dedicato ai progetti immobiliari, con un’offerta che va dall’ampia area di Porto Vivo, a un pacchetto di opportunità di investimento in edifici storici nel centro città di Udine e Trieste, e lotti di terreni e immobili nelle aree dei Consorzi di sviluppo economico locale di Trieste, Gorizia e Pordenone.

Il momento storico vede il Friuli Venezia Giulia in primo piano, con una crescita di investimenti diretti esteri significativa: nel 2021 gli IDE hanno raggiunto il 6,3% del totale nazionale, in netto aumento rispetto agli anni precedenti i cui si attestavano intorno al 2%. Dal 2020 al 2022 è cresciuto del 130% il numero di dossier dei potenziali investimenti esteri seguiti da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.