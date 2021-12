Fvg protagonista ad Artigiani in fiera

"Notevole visibilità e grande interesse del pubblico presente. L’unione di intenti tra PromoturismoFvg e AgriFood Fvg, ha dato una importante opportunità colta da 35 aziende artigiane del territorio, attraverso Casa Fvg, e da realtà dell’enogastronomia regionale". È il bilancio che tracciano all’unisono il presidente Cata Fvg, Ariano Medeot, e il presidente di Agrifood Fvg, Claudio Filipuzzi, al termine della 25esima edizione di Artigianato in Fiera, la manifestazione fieristica internazionale dedicata alla microimpresa che quest’anno si è tornata a svolgere in presenza a Milano: sette i padiglioni dedicati, per 1.800 espositori provenienti da 80 Paesi. Trentacinque le imprese che hanno rappresentato il Friuli Venezia Giulia.

"Anche quest’anno il Cata Artigianato Fvg non si è lasciato sfuggire l’occasione di poter realizzare un progetto di grande visibilità per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia. Ciò è stato possibile grazie ad un’unione di intenti e di sinergie collaborative con PromoTurismoFvg e AgriFoodFvg" sottolinea il presidente del Cata, Medeot. "Una combinazione vincente tradottasi nella più strategica gestione dei 600 mq di spazio disponibile, nell’interesse esclusivo della creatività. Plurime le espressioni di autenticità della regione a cura di artigiani sempre più alla ricerca di nuovi traguardi, dediti a racchiudere in ogni singola opera il rispetto e l’amore per la propria terra: nulla di più prezioso da offrire alla vasta platea dell’Artigiano in Fiera. Importante ora sarà capitalizzare l’esperienza e guardare già al 2022 per un’ancora più ricca edizione".

La fiera, per altro, in un certo modo continua online, ora, perché per coloro che non sono riusciti a raggiungere i padiglioni è possibile conoscere le imprese, e soprattutto comprare i prodotti, visitando il sito www.artigianoinfiera.it.

"Grazie al marchio Io Sono Fvg diversi artigiani agroalimentari della nostra regione hanno avuto la possibilità di partecipare ad Artigiano in Fiera, che ad oggi si dimostra essere uno dei più interessanti eventi del settore in Italia per queste imprese" commenta Filipuzzi. "Oltre ad offrire un’ottima vetrina per le nostre aziende è anche un importante sbocco di mercato visti i numeri che, tornata finalmente in presenza, offre la fiera milanese. Tutto questo è stato merito di una proficua collaborazione tra Cata Fvg, PromoTurismoFvg e AgrifoodFvg che ha permesso di presentare tutte le nostre eccellenze, manifatturiere e agroalimentari, sotto un unico cappello, quello del Friuli Venezia Giulia. Iniziative come questa ci spronano a sviluppare in modo sempre più efficace le opportunità che il Marchio Io Sono Fvg offre ai suoi detentori".