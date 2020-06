Fvg, Reddito di Cittadinanza all'1,79 per cento della popolazione

L’Osservatorio Statistico dell’Inps ha reso disponibili i dati relativi al Reddito e Pensione di Cittadinanza al 31 maggio. A tale data sono 11.810, al netto dei decaduti, coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza (RDC) e la Pensione di cittadinanza (PDC) in FVG dall’aprile 2019 al maggio di quest’anno, coinvolgendo 21. 694 persone, pari al 1,79 % della popolazione residente.

Le domande presentate sono state in tutto 23.340 di cui 14.044, pari al 60,2% del totale, sono state accolte.

Di queste 1.665 sono in istruttoria per la verifica dei requisiti e 7.631 sono state invece respinte per assenza di requisiti. Sono salite a 9.784 le famiglie che hanno presentato domanda per il reddito di cittadinanza, corrispondenti a 19.484 persone, mentre la Pensione di cittadinanza è stata richiesta da 2.026 nuclei familiari per un totale di 2210 persone. 2.234 sono invece le domande decadute a causa della variazione della composizione del nucleo familiare o della situazione reddituale del nucleo o, infine, per rinuncia del beneficiario.

Il numero più elevato di domande presentate si è registrato in provincia di Udine, dove sono state 5.362 le richieste accolte, su 9.172 presentate, pari al 58,5 % del totale. Segue Trieste con 4.553 domande accolte, su 6.472 presentate, oltre il 70% del totale.

Dai dati acquisiti si evidenzia che le domande presentate in Fvg rappresentano 1,1 per cento del totale nazionale. Tale dato è inferiore rispetto al rapporto fra la popolazione residente in regione e quella del Paese e, dunque, si desume uno scarso ricorso all'utilizzo della misura.

Infine, riguardo l’importo medio mensile erogato esso varia in funzione della prestazione percepita: mediamente vengono corrisposti 437,85 euro per il RDC e 208,48 euro per la PDC.