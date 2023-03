Fvg torna alla Itb di Berlino, mercato da 3 mln di turisti

Il Friuli Venezia Giulia torna alla Itb (Internationale Tourismus Boerse) di Berlino, la più importante manifestazione turistica d’Europa, con la prospettiva di continuare a crescere in un mercato – quello austriaco e tedesco – che già nel 2022 ha superato, per la regione, i livelli del 2019, anno record pre-pandemia. Le presenze di turisti tedeschi e austriaci lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia sono aumentate del +12,2% rispetto al 2019, (3.118.662 ospiti). L'incremento delle presenze austriache è stato di 138.789 unità (+8,6%) e quello di presenze tedesche di 201.436 ospiti (+17,2%).

Nel sottolineare l’importanza di questi dati, l'assessore regionale al Turismo FVG, Sergio Emidio Bini, ha spiegato che si stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto negli ultimi anni e che “altri ancora più sorprendenti se ne raccoglieranno nel 2023”.

Alla Itb il Friuli Venezia Giulia è presente con 13 operatori all’interno del Padiglione Italia, inaugurato oggi dal ministro italiano del Turismo, Daniela Santanché. Alla manifestazione, che si concluderà giovedì 9 marzo, sono presenti oltre 10mila espositori provenienti da 180 Paesi.