Gallas Group 'Top Level' nella crescita

Sono 800 le Pmi italiane che l'Istituto Tedesco di qualità e finanza ha certificato come le piccole e medie imprese che hanno maggiormente accresciuto il proprio fatturato nell'ultimo triennio. Fra queste, un ruolo di primo piano se l'è guadagnato un'eccellenza del Friuli Venezia Giulia: il riferimento è a Gallas Group, l'azienda leader nel settore dell'assistenza domiciliare attraverso colf e badanti, che, partita un decennio fa da Udine, si è espansa in tutto il Centro-Nord e oggi conta una trentina di filiali in giro per il Paese.

Decisamente particolareggiata l'analisi effettuata dall'Istituto e pubblicata nei giorni scorsi sui principali quotidiani nazionali. E' stato preso in esame il triennio 2018/2021 e per rientrare fra le 800 Pmi “Top Level” era necessario dimostrare una crescita annua di almeno l'11,3%. Sono state “sezionate” 50 mila società principalmente nei settori industriale, tecnologico, dei servizi e della vendita e marketing. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con la più alta concentrazione di aziende capaci di aumentare il proprio volume d'affari ma anche il Friuli Venezia Giulia, appunto, è ben rappresentato.

“E' sempre gratificante vedere il proprio lavoro valorizzato, e questa classifica ci dà un'idea della bontà del nostro operato. Sono 10 anni che stiamo lavorando ogni giorno in modo intenso e costante e quando ti impegni e fai sacrifici i risultati alla fine arrivano sempre”. E' soddisfatto Alberto Gallas, titolare, assieme al fratello Lorenzo, dell'azienda udinese. L'espansione degli ultimi mesi fino in Toscana e la copertura ormai di otto regioni fanno di Gallas Group una delle principali realtà nel settore dell'assistenza in Italia.

Ma qual è la forza? Quali sono i capisaldi principali di questa crescita? “Senz'altro il lavoro inteso come spirito di sacrificio, sudore. Questo viene messo al servizio della nostra vision, che fin dal primo giorno è stata quella di voler cambiare il sistema dell'assistenza domiciliare”.

Ma avreste mai immaginato, dieci anni fa, di poter aprire una trentina di filiali in giro per l'Italia? “Onestamente sì - risponde il fondatore - il sogno c'è sempre stato, il disegno iniziale era quello di poter creare una realtà che si strutturasse e crescesse sempre di più”.

Gallas Group, in ogni caso, non si siede sugli allori, anzi: “L'obiettivo principale per il 2023 è di terminare l'espansione nel centro-nord Italia. Ormai le province scoperte non sono molte, quindi sarà l'anno in cui vogliamo chiudere questo cerchio iniziato nel 2013”. Un cerchio che include ben 170 collaboratori all'interno dello staff e nuove figure sono sempre richieste. “Se contiamo anche le badanti che gestiamo per conto delle famiglie - conclude Alberto Gallas - il numero si avvicina ormai a quota 9.000”. Cifre da record, che l'azienda friulana vuole incrementare ulteriormente.