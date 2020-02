Gas naturale con tecnologia made in Italy

Nidec ASI - capo azienda della piattaforma Nidec Industrial Solutions del gruppo Nidec - ha consegnato i primi due motori 100% Made in Italy realizzati a Monfalcone per il progetto Arctic LNG 2 situato nella penisola di Jamal, nella Russia Artica, per la liquefazione di gas naturale.

I motori, dotati di specifiche tecniche uniche e avanzate, permettono infatti di lavorare ininterrottamente anche fino a 52 °C sotto lo zero, rispondendo alle esigenze di un clima ostile e rigido come quello del Circolo Polare Artico. Dopo un primo collaudo svolto nello stabilimento di Monfalcone con grande successo, i motori verranno assemblati insieme ai compressori per una serie di test combinati e verranno infine spediti in Russia per l’installazione.

Il progetto Arctic LNG 2 risponde alle richieste di un mondo sempre più a basso impatto ambientale, promuovendo la produzione di gas naturale liquefatto, che rappresenta una nuova opportunità per il mercato energetico mondiale e che potrà dare una svolta alla necessaria transizione dai combustibili fossili altamente inquinanti, verso fonti più sostenibili.

Questa prima consegna avviene dopo la sigla del contratto con Siemens Gas and Power, dal valore di diversi milioni di euro, per la fornitura di Variable Frequency Drives Systems (VFDS) e di motori, che comporranno gli impianti di liquefazione di Gas Naturale (LNG) per il progetto Arctic LNG 2 sviluppato da Novatek, uno dei più grandi produttori di gas naturale liquido in Russia.

L’ambizioso progetto Arctic LNG 2, del valore totale di oltre 20 miliardi di dollari, prevede la realizzazione di tre impianti per la liquefazione del gas naturale (GNL) tramite piattaforme GBS (Gravity Base Structure), ciascuna della capacità di circa 6,6 milioni di tonnellate/anno (MTPA), equivalenti a 535.000 barili al giorno. Gli impianti, installati su piattaforme nelle acque del Golfo dell’Ob’, includono strutture di stoccaggio del GNL per un totale di 687.000 metri cubi.

Nello specifico, Nidec ASI fornirà: per Feed Gas Booster compressors, 3 sistemi VFDS con sorgente di corrente da 37 kW, e 3 motori sincrono, compresi i sistemi di filtraggio armonico e trasformatori d’ingresso per l’installazione in aree pericolose; e per i Boil Off Gas compressors, 3 sistemi a tensione impressa PWM VFDS da 20 MW, per l’avviamento di 6 Motori a induzione a media tensione a velocità fissa, entrambi i sistemi sono progettati per il funzionamento continuo fino a -52 °C.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa commessa, esempio di come la grande collaborazione sperimentata nell’ultimo anno, sia interna tra tutti i professionisti dei nostri stabilimenti, sia con i team internazionali delle altre aziende coinvolte, possa portare a risultati tanto ambiziosi” ha dichiarato Dominique Llonch, ceo di Nidec ASI e Presidente di Nidec Industrial Solutions. “Sono davvero fiero del lavoro svolto da tutti e sono felice del fatto che Nidec ASI sia stata scelta ancora una volta come partner affidabile per lo sviluppo di questo progetto internazionale che ha la sostenibilità ambientale come pilastro fondamentale e che coinvolge alcune tra le più importanti realtà al mondo nel settore dell’oil & gas. Una nuova dimostrazione della forza delle nostre soluzioni su misura e del forte know-how sviluppato in questo settore".

Questo progetto conferma l’eccellenza di Nidec ASI nella realizzazione di motori elettrici e di Power Drive Systems, che sono da sempre uno degli elementi strategici dell’azienda.

Nidec Industrial Solutions (NIS), piattaforma commerciale del gruppo Nidec offre sistemi elettrici completi e riunisce i prodotti e servizi di Nidec ASI, Avtron Industrial Automation, Nidec Industrial Automation e Motortecnica. L’azienda offre soluzioni customizzate in tutto il mondo per un’ampia gamma di applicazioni industriali. I suoi mercati di riferimento sono petrolchimico, energia tradizionale e rinnovabili, siderurgia, navale e automazione industriale.

La multinazionale è specializzata in applicazioni pesanti dove sono richieste alte potenze e prestazioni elevate: motori elettrici e generatori fino a 65 MW di potenza (87.000 cavalli); inverter e convertitori elettronici di potenza; automazione e software di processi industriali; retrofit di centrali elettriche e generatori idroelettrici; sistemi integrati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e loro stabilizzazione nel collegamento alle reti nazionali.

In seguito all’acquisizione delle divisioni Motors, drives and electric power generation di Emerson Electric Co.,inoltre, Nidec ASI ha migliorato ulteriormente le proprie attività industriali e commerciali, integrando gli azionamenti a media e bassa potenza all’interno dell’offerta complessiva di Nidec. Grazie alle acquisizioni di Control Techniques e Leroy-Somer, parte del Gruppo Nidec Corporation dal 1 febbraio 2017, è in grado di offrire tecnologie ottimizzate per il controllo dei motori e di sviluppare soluzioni di automazione dedicate ad applicazioni specifiche e personalizzate sulla base delle esigenze del cliente, per rispondere in modo flessibile a ciascuna necessità.