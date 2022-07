Gas, Tarvisio perde il primato. Flussi più che dimezzati

Tarvisio non è più la porta principale per l'ingresso del gas naturale in Italia. Le vicende della guerra in Ucraina e i tagli del Governo russo in risposta alle sanzioni occidentali hanno affievolito l'apporto del gas siberiano e completamente modificato la geografia dell’arrivo delle forniture in Italia.

Oggi – si apprende da Snam Retegas - il fabbisogno italiano viene garantito attraverso il gas algerino che transita da Mazara del Vallo, in Sicilia, che fa la parte del leone con 50milioni di metri cubi di gas. Non solo, Tarvisio viene sorpassata anche dalle forniture che arrivano dal Nord Europa attraverso il gasdotto di Passo Gries, in Lombardia.

Dall'impianto di Malborghetto transitano ormai solo una trentina di metri cubi di gas, all'incirca la stessa fornitura che proviene dall'Azerbaigian attraverso il gasdotto Tap in Puglia.

Un trend, comunque, consolidato fin da inizio anno, quando il gasdotto siciliano ha tolto il primato a quello tarvisiano. Rispetto al luglio 2021 la quantità di gas che transita per Tarvisio è stata più che dimezzata.

Nell'immagine, il grafico relativo alla situazione odierna di Snam