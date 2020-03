Generali a 2,7 miliardi di utile

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio della Capogruppo relativo al 2019. Ecco i principali numeri: risultato operativo a 5,2 miliardi (+6,9%), grazie al contributo di tutti i segmenti di business; utile in forte crescita a 2,7 miliardi (+15,7%). L’utile netto normalizzato ammonta a 2,2 miliardi. Escludendo l’onere one-off di 188 milioni dell’operazione di liability management relativa al riacquisto di titoli subordinati, l’utile netto normalizzato si attesta a 2,4 miliardi (+6,6%).

Miglior raccolta netta Vita tra i peer a 13,6 miliardi (+19,6%). Riserve tecniche Vita in crescita a 369,4 miliardi (+7,6%). Il New Business Margin si conferma a ottimi livelli a 3,89% (- 0,49 p.p.). Nel Danni, i premi lordi raggiungono i 21,5 miliardi (+3,9%). Combined Ratio a 92,6% (-0,4 p.p.), il migliore tra i peer.

Grazie all’andamento positivo dei segmenti Vita e Danni, premi lordi complessivi a 69,8 miliardi (+4,3%), di cui 15,2 miliardi a valenza sociale e ambientale. L’utile dell’Asset Management sale a 280 milioni (+19%). Ottima posizione di capitale con Regulatory Solvency Ratio a 224% (217% FY2018, +8 p.p.). Proposto un dividendo per azione pari a 0,96 euro, in crescita del 6,7% (0,90 FY2018).

“Generali ha chiuso il 2019 con il miglior risultato operativo della sua storia e con un’eccellente solidità patrimoniale, consolidando la posizione tra i leader globali del settore", questo il commento del Group ceo di Generali, Philippe Donnet, ai dati consolidati 2019. "I risultati confermano che siamo pienamente in linea con tutti gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’. L’implementazione disciplinata della strategia ha portato a una crescita profittevole in tutte le linee di business ed ha anche permesso di incrementare la diversificazione delle fonti di utile, con la raccolta netta Vita a ottimi livelli e il miglior Combined Ratio tra i peer".

"Questi risultati, ottenuti nonostante il contesto macroeconomico, sono stati raggiunti grazie al contributo di tutte le persone di Generali – dipendenti, agenti e collaboratori – che lavorano per realizzare la nostra ambizione di essere Partner di Vita dei clienti. La nostra priorità è accompagnare la crescita del Gruppo con un impegno a lungo termine sulla sostenibilità. Abbiamo definito obiettivi chiari e misurabili focalizzati sull’ambiente – su impatti diretti, prodotti e investimenti – sul benessere dei dipendenti, sulle comunità locali nelle quali operiamo e sui più alti standard di governance. I risultati del 2019 e i progressi compiuti rispetto ai target del piano strategico ‘Generali 2021’ ci mettono in una solida posizione per far fronte all’emergenza, continuamente in evoluzione, causata dalla diffusione del Covid-19 nel mondo. La nostra priorità è quella di salvaguardare la salute e il benessere delle nostre persone garantendo la continuità di tutte le nostre attività e mantenendo pienamente i livelli

di offerta e servizio ai clienti”.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti, in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 27, 29 e 30 aprile, a Trieste. La data e/o il luogo di svolgimento potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l’emergenza Covid-19 vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Trieste.