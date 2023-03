Generali: a Donnet il 'Corporate Social Responsibility Award'

Il Ceo Group delle Assicurazioni Generali, Philippe Donnet, è stato premiato a New York dalla Foreign Policy Association che gli ha conferito il premio 'Corporate Social Responsibility Award'.

Il premio gli è stato assegnato quale riconoscimento per l'impegno per la sostenibilità al centro della strategia di Generali 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'.

Il 'Corporate Social Responsibility Award' - consegnato a Donnet nel corso della Financial Services Dinner 2023 - è conferito a persone e aziende che si impegnano per una buona cittadinanza aziendale nelle comunità in cui operano.

La Foreign Policy Association è il più antico think tank americano, cui partecipano democratici e repubblicani. Opera come catalizzatore per diffondere la consapevolezza, la comprensione e l'opinione informata sulla politica estera degli Stati Uniti e sulle questioni globali.

"Questo premio - ha commentato Donnet - dimostra il forte impegno di Generali nella costruzione di una società più equa e sostenibile, e sono orgoglioso di rappresentare tutti i nostri 75.000 dipendenti".

"La sostenibilità - ha aggiunto - è all'origine della strategia di Generali ed essere un cittadino d'impresa responsabile non si esaurisce in una sola azione, ma è un approccio che mira a sostenere ogni giorno le comunità in cui siamo presenti".

"Siamo pronti a favorire la creazione di partnership tra il settore pubblico e quello privato per anticipare e superare le sfide climatiche e sociali - ha concluso Donnet - perché sono fermamente convinto che un futuro sostenibile richieda tempo, dedizione, visione e soprattutto collaborazione".