Generali acquisisce il Cortile della Seta

Generali Real Estate ha completato l'acquisizione di Cortile della Seta, lo storico palazzo tra via Moscova e via Solferino, nel cuore di Brera, a Milano, trasformato in edificio per uffici e negozi di lusso di proprietà di Jp Morgan. L'operazione è stata perfezionata per conto di due coinvestitori, ciascuno per una quota del 50%: il fondo pan-europeo 'Generali Europe Income Holding Fund' sottoscritto dalle compagnie del Gruppo Generali, ed un fondo real estate sottoscritto da Poste Vita, entrambi gestiti da Generali Real Estate. Un'operazione, secondo fonti di mercato, da oltre 350 milioni di euro.

Un palazzo ottocentesco riqualificato nel 2021 dallo studio Asti Architetti, prima caserma della Cavalleria Napoleonica e poi panificio militare del Governo austriaco, verso la metà dell'Ottocento divenne perno delle trattative commerciali e punto di ritrovo di commercianti e artigiani. Oggi ospita società del lusso, della moda e del design, quali il gruppo LVMH che ha scelto Cortile della Seta per gli uffici di Loro Piana e lo showroom di Loro Piana Interiors ed il gruppo Kering con gli uffici di Pomellato. Gli spazi retail ospitano anche gli showroom di importanti brand come Flexform, Calligaris e Lodes.