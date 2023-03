Generali batte le attese, utile a 2,9 miliardi e record risultato operativo (6,5 miliardi)

Utile netto a 2,8 miliardi di euro; risultato operativo a 6,19 miliardi e premi lordi per 81,25 miliardi: sono i dati che emergono dal consensus degli analisti raccolto dalle Assicurazioni Generali che nella serata di oggi, 13 marzo, riunisce il consiglio di amministrazione per l’approvazione dei conti 2022.

Il bilancio sarà reso noto domani, 14 marzo, nella fase di pre-apertura di Borsa Italiana e secondo gli analisti dovrebber registrare il nuovo record storico del risultato operativo a 6,19 miliardi dopo i 5,9 miliardi del 2021. La Solvency è prevista a 220%, mentre il dividendo 2023 (a valere sul 2022) è atteso a 1,13 euro per azione.