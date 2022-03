Generali, Delfin e Crt sciolgono il patto

Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio, e Fondazione Crt sciolgono il patto su Generali. In una nota, le due società comunicano la cessazione del patto parasociale di consultazione sottoscritto il 10 settembre 2021 da Delfin e da alcune società del Gruppo Caltagirone, avente a oggetto le azioni di Assicurazioni Generali da loro detenute, al quale Fondazione Crt aveva aderito il 17 settembre.

L’intesa aveva cristallizzato l’esistenza di due ‘poli’ di soci in Generali, con Caltagirone, Del Vecchio e Crt contrari alla presentazione di una ‘lista del Cda’ approvata a maggioranza dal consiglio uscente presieduto da Gabriele Galateri di Genola, con la riconferma del ceo Philippe Donnet per un terzo mandato.

"Alla luce dell’evoluzione verificatasi (ovvero la lista e il piano presentato da Caltagirone, ndr), sono venute meno le finalità per le quali era stato costituito" si legge. Le società del gruppo Caltagirone avevano già lasciato il patto, varato in vista dell'assemblea del 29 aprile per il rinnovo del Cda del Leone, il 27 gennaio.