Generali è Top Employers Italia 2020

Generali ottiene la certificazione Top Employers Italia 2020. Le ragioni che hanno consentito al gruppo di raggiungere l’ambito riconoscimento sono “una cultura aziendale solida e aperta, ambienti di lavoro collaborativi e motivanti, nuove opportunità di formazione e sviluppo, piani di carriera su misura benefit innovativi e personalizzati e accelerazione dei processi organizzativi”.

Lo Smart Working coinvolge a oggi 2.900 dipendenti di Generali Italia, che offre anche programmi di Upskilling, Reskilling e "My Energy Journey", per chi vuole migliorare lo stile di vita.

"Lavoriamo tutti i giorni per valorizzare i nostri collaboratori - afferma in una nota il direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Italia, Giovanni Luca Perin - promuovendo la diversità, favorendo l'apprendimento continuo, creando un ambiente di lavoro trasparente e collaborativo che risponda sempre più alle esigenze professionali e personali. Smart working, Bootcamp aziendali, laboratori della semplificazione e un programma di formazione sono parte di quello che facciamo come Partner Di Vita delle nostre persone".