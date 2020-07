Generali, il Covid dimezza l’utile

L’utile Generali ha registrato nel primo semestre un utile netto di 774 milioni (-56,7%), risentendo di 226 milioni di svalutazioni nette su investimenti derivanti dall'andamento dei mercati finanziari, di 183 milioni per la conclusione dell'arbitrato sulla cessione di BSI e del contributo di 100 milioni per il Fondo Straordinario Internazionale per l'emergenza da covid. L'utile netto normalizzato, evidenzia una nota del Leone, escludendo l'onere one-off del Fondo Straordinario Internazionale per il Covid-19, si attesta a 1.032 milioni (-21,2%).

"Ad oggi come l'abbiamo annunciato - ha detto il group Ceo di Generali Philippe Donnet - intendiamo pagare il dividendo previsto. Abbiamo già pagato la prima tranche. Il Cda che si terrà l'11 novembre farà le sue valutazioni sulla capacità a confermare dividendo. Oggi non vedo motivi che potrebbero impedire il pagamento". "La Bce regola le banche, il settore bancario non c'entra con quello assicurativo".

"In questo contesto di persistente incertezza, confermiamo il nostro outlook per il resto dell'anno. Prevediamo un risultato operativo resiliente seppur in probabile flessione", ha aggiunto Donnet sulle previsione per l'intero anno.

In una Borsa difficile per il calo del Pil negli Stati Uniti e in Germania, Generali è stata sospesa per eccesso di volatilità ed è stato poi riammessa alle quotazioni chiudedno con una perdita del 5,11% a 12,81 euro. Il risultato operativo si attesta a 2.714 milioni (da 2.724 milioni del primo semestre 2019). Nella performance operativa Vita (-15%) il buon andamento del margine tecnico al netto delle spese di gestione assicurativa è più che compensato dalla riduzione del risultato degli investimenti, dovuta all'impatto negativo dei mercati finanziari, in particolare alla conseguente accelerazione degli accantonamenti relativi alle garanzie verso gli assicurati effettuati in Svizzera, anche a seguito degli effetti del Covid-19.

Il miglioramento nel Danni (+16,2%) - mette ancora in luce il comunicato della società - è ascrivibile allo sviluppo della profittabilità tecnica e al positivo contributo di 56 milioni della nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogallo. Il Combined Ratio migliora a 89,5% (da 91,8% del primo semestre 2019), trainato dal miglioramento della sinistralità corrente non catastrofale osservato nel comparto auto in tutti i principali paesi di operatività del Gruppo, anche a seguito degli effetti del lockdown, che ha modificato i comportamenti dei clienti.

In aumento il risultato operativo del segmento Asset Management (+17,9%), principalmente a seguito dell'aumento dei ricavi operativi pari a 421 milioni (+16,8%) grazie al crescente contributo della piattaforma multi-boutique.

I premi complessivi del Gruppo Generali ammontano a 36.478 milioni, in aumento dell'1,2% per effetto degli andamenti positivi in entrambi i segmenti di attività. Escludendo i premi di un fondo pensione collettivo Vita sottoscritto in Italia nel mese di giugno, pari a circa 1,5 miliardi, i premi complessivi del Gruppo registrerebbero un decremento del 3%. I premi del segmento Vita crescono dell'1,3% a 24.645 milioni. La raccolta netta Vita si attesta a 7.005 milioni (-4,9%) a seguito dell'andamento in Francia, per minori premi e maggiori riscatti, questi ultimi osservati anche in Germania. I premi del segmento Danni crescono attestandosi a 1.833 milioni (+0,9% a termini omogenei).

Il patrimonio netto si attesta a 26.143 milioni (-7,8%).