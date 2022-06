Generali Italia con Telepass, spinta alla mobilità connessa

Si rafforza la partnership tra Generali Italia e Telepass verso una mobilità connessa e sostenibile. Dal telepedaggio al pagamento del carburante o del parcheggio con comando vocale, dal monitoraggio dello stile di guida in tempo reale (real time coaching) all'assistenza automatica in caso di emergenza. Sono alcuni dei 30 servizi digitali racchiusi in un unico dispositivo ('Next') nato da questo connubio tra il mondo delle assicurazioni e del fintech.

L'obiettivo di Generali Italia è raggiungere un milione di clienti Telepass entro il 2022. "Oggi cresce l'attenzione del cliente verso nuove forme di mobilità connessa e sostenibile: quasi uno su due utilizza oggi un'auto connessa; il 64% preferisce gestire i servizi in modalità self-service, ed entro il 2025 raddoppierà il numero di persone che utilizzerà il car sharing, mentre, il 70% aspira a un mezzo elettrico o ibrido", spiegano il ceo di Generali Jeniot, Francesco Bardelli, e il chief Poperty & Casuality Officer di Generali Italia, Massimo Monacelli, durante la presentazione di Next, insieme al ceo di Telepass, Gabriele Benedetto.

"In 5 anni in Generali abbiamo innovato l'assicurazione per la mobilità: assicurando per la prima volta lo spostamento della persona, non più solo l'auto", aggiunge Bardelli, sottolineando che telematica e servizi digitali garantiscono "più prevenzione, sicurezza, assistenza e rapidità, e anche un impatto sociale e ambientale positivo. Next è un Telepass più evoluto, ma soprattutto è il primo dispositivo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio", afferma Benedetto, spiegando che questo crea "un'esperienza di mobilità semplice, fluida, smart e personalizzata".

L'alleanza tra Telepass e Generali Italia è partita due anni fa e, nel 2021, ha dato vita all'innovativo sistema di rimborso automatico in caso di ritardi in autostrada e della copertura collisione autostradale.

Bardelli ha spiegato che negli ultimi cinque anni Generali Italia ha investito "circa 50 milioni di euro" in tecnologie per la mobilità. "In questi anni – ha aggiunto - abbiamo avuto una trasformazione profonda sulla mobilità con investimenti in nuove competenze, IoT e Big data", aggiunge Bardelli, spiegando che sul fronte delle competenze sono state inserite oltre 100 persone specialiste dei dati, dell'Iot e dei canali digitali. Questo percorso è "nato nel 2018 con la nascita di Generali Jeniot, l'insurtech di conncted insurance e Iot", spiega Bardelli, sottolineando che "oggi il 100% dell'offerta mobilità di Generali è con più servizi e tecnologia e con modalità di interazione smart, come ad esempio la segnalazione e liquidazione sinistri tramite WhatsApp".

Un percorso, quindi, "di trasformazione dalla classica RC Auto a una nuova mobilità connessa con telematica e servizi digitali".