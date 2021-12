Generali lancia Lifetime Partner 24: Driving Growth

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la nuova strategia triennale di Gruppo, Lifetime Partner 24: Driving Growth. Il piano prevede di conseguire una crescita sostenibile sia attraverso le attività̀ chiave sia attraverso nuove tipologie di business, grazie alle solide basi poste a partire dal 2016.

All’origine del piano c’è il costante impegno di Generali di essere Partner di Vita per 68 milioni di clienti in oltre 50 Paesi. Il Gruppo e la sua rete globale di 165.000 agenti saranno ancora più̀ vicini ai clienti attraverso investimenti in prodotti personalizzati, consulenza digitale e un’eccellente Customer Experience.

Nel corso di questo ciclo strategico, Generali proseguirà̀ nel suo impegno per la sostenibilità̀, con l’obiettivo costante di avere un impatto positivo in ambito sociale, ambientale e per tutti gli stakeholder. Entro il 2024 Generali completerà̀ l'integrazione dei criteri ESG negli investimenti diretti del portafoglio gestioni separate, ridurrà del 25% le emissioni di anidride carbonica del suo portafoglio di azioni e obbligazioni societarie e, sul totale della raccolta, aumenterà la componente dei premi generati da prodotti a valenza sociale e ambientale tra il 5% e il 7% (CAGR) al 2024.

In base al piano, Generali rafforzerà ulteriormente le sue fonti di reddito, incrementerà̀ la redditività̀ del suo business Vita, investirà 1,1 miliardi nella trasformazione digitale e tecnologica, aumenterà̀ i ricavi da terze parti nel segmento Asset Management e migliorerà̀ ulteriormente l'efficienza.

Il piano definisce una visione chiara del Gruppo al 2024 e si basa su tre pilastri strategici: perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l'innovazione. Prevede inoltre una forte crescita degli utili per azione, maggiori flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo e dividendi più elevati.

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: “L'impegno consolidato di Generali come Partner di Vita colloca i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Con il nostro nuovo piano faremo un ulteriore salto di qualità e confermeremo Generali come un Gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull’utilizzo dei dati. Gli ambiziosi obiettivi e le iniziative che abbiamo annunciato oggi sono possibili grazie al successo dei nostri precedenti piani strategici. Oggi Generali ha una solida posizione finanziaria e patrimoniale, fonti di utile diversificate, una crescita costante e profittevole e una comprovata capacità di generare ritorni per gli azionisti ai vertici del settore. Siamo pronti a costruire i prossimi tre anni a partire da questi risultati. La nostra leadership nel settore assicurativo, le capacità nell’asset management che abbiamo sviluppato e consolidato internamente, la nostra rete di 165.000 agenti digitalizzati e il nostro impegno crescente nel dare un contributo positivo in ambito sociale e ambientale, dimostrano che Generali è nella posizione ideale per raggiungere una crescita sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder”.

PUNTI PRINCIPALI. Nel segmento Danni, Generali continuerà a incrementare la raccolta e a mantenere l’ottima marginalità̀ tecnica, migliorando la propria quota di mercato nei segmenti con potenziale di crescita significativo, quali le PMI e il Senior Care in Europa, il settore Viaggi negli Stati Uniti.

Nel segmento Vita, il Gruppo continuerà a sviluppare i prodotti a basso assorbimento di capitale e la profittabilità tecnica, aumentando la raccolta delle linee unit-linked e protection e la gamma di prodotti ESG, e internalizzando ulteriormente i margini. La crescita sarà sostenuta da un'efficace gestione dei costi, con una continua disciplina delle spese nei mercati maturi e investimenti mirati in Asia e su business Fee-Based.

Generali continuerà a migliorare il profilo e la profittabilità del proprio business Vita, proseguendo il processo di ottimizzazione dei portafogli esistenti per ridurre l’assorbimento di capitale e migliorare il risultato operativo. Seguendo l’approccio disciplinato con il quale Generali durante l'attuale ciclo strategico ha investito oltre € 3 miliardi in operazioni di M&A per la crescita, il Gruppo continuerà a reinvestire il capitale in iniziative di crescita profittevole. Generali individuerà opportunità per consolidare la leadership assicurativa in Europa e rafforzare la presenza in selezionati mercati asiatici.

Nell’Asset Management il Gruppo continuerà a investire nella capacità di sviluppare e distribuire prodotti – inclusa l'espansione nei private asset – per aumentare le dimensioni del segmento e generare ulteriori 100 milioni di ricavi da terze parti.

Gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione previsti dal piano ammontano a 1,1 miliardi, con un aumento del 60% rispetto all'ultimo ciclo strategico e comprendono ulteriori investimenti per aumentare il valore del cliente attraverso il modello di consulenza “Partner di Vita”, ampliando le capacità di consulenza digitale e stabilendo un approccio omni-canale attraverso tutti i canali di distribuzione.

Il Gruppo investirà inoltre nello sviluppo di piattaforme condivise, in nuove competenze nell’utilizzo dei dati e in una maggiore adozione di tecnologie di smart automation e di intelligenza artificiale. Si ridurranno quindi i costi e si realizzerà ulteriore efficienza operativa, con un beneficio di 2,5-3,0 p.p. nel cost/income ratio di Gruppo.

La leadership tecnica di Generali sarà ulteriormente rafforzata da un motore di innovazione che unisca progetti interni con iniziative guidate da partnership. Un nuovo fondo di venture capital da 250 milioni focalizzato sull’insurtech consentirà a Generali di cogliere sul mercato opportunità ad alto potenziale.

Il Gruppo lancerà inoltre una nuova piattaforma digitale diretta per intercettare una parte più ampia del bacino di profitti digitali in Europa.

Generali si impegna a costruire una società più resiliente e giusta. Gli impegni sulla sostenibilità fanno parte del piano, inclusa la crescita dei premi derivanti da prodotti sostenibili del 5%-7% CAGR al 2024 e la completa integrazione dei criteri ESG negli investimenti diretti del portafoglio gestioni separate di Gruppo entro il 2024. Generali ridurrà inoltre del 25% le emissioni di anidride carbonica del portafoglio di azioni e obbligazioni societarie entro il 2024, in linea con gli impegni di membro fondatore della Net-Zero Asset Owner Alliance e realizzerà 8,5 - 9,5 miliardi di nuovi investimenti verdi e sostenibili tra il 2021 e il 2025.

Il Gruppo ha inoltre definito una roadmap per la completa esclusione degli investimenti e delle attività di sottoscrizione nel settore del carbone termico e porta avanti l'impegno a non assicurare più le attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas.

Il progetto EnterPRIZE di Generali sta aiutando le PMI a realizzare una transizione sostenibile, mentre The Human Safety Net – l'iniziativa sociale di punta del Gruppo – continuerà a liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

Generali continuerà a investire sulle sue persone per garantire che siano coinvolte nel realizzare con successo il nuovo piano, promuovendo al contempo un ambiente di lavoro sostenibile. Nel corso di Lifetime Partner 24: Driving Growth, il Gruppo si concentrerà sul miglioramento della propria cultura focalizzata sul cliente, fondata sulla meritocrazia e sullo sviluppo delle competenze, che include l’upskilling (aggiornamento delle competenze) del 70% dei dipendenti di Generali con nuove competenze digitali e strategiche entro il 2024. Le persone di Generali continueranno a essere supportate da procedure trasparenti ed eque e da pari opportunità, considerando la diversità in tutte le sue componenti come un valore e puntando in particolare a raggiungere la quota del 40% di donne in posizioni di leadership entro la conclusione del piano.

Generali è inoltre impegnata a adottare nuovi modelli di lavoro ibridi sostenibili ed equilibrati in tutte le compagnie del Gruppo, offrendo importanti benefici ai propri dipendenti e stakeholder nell’ambito del “Next Normal”.

INVESTOR DAY. Lifetime Partner 24: Driving Growth è stato presentato questa mattina dal top management di Generali nel corso dell’Investor Day.