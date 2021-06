Generali non assicura più le centrali a carbone in Repubblica Ceca

Generali non fornirà più la copertura assicurativa alle centrali elettriche a carbone della utility Cez Group nella Repubblica Ceca. Le due compagnie che finora assicuravano gli impianti, Generali Ceska e Ceska Kooperativa (gruppo Vig), hanno raggiunto un'intesa con Cez, che ha trovato soluzioni assicurative alternative finché le centrali non verranno dismesse, per ritirare la loro copertura dall'anno prossimo.

"Concordiamo con la comunità scientifica sulla necessità di una rapida decarbonizzazione, a partire dal settore dell'energia. Negli ultimi due anni abbiamo deciso di non rinnovare la copertura assicurativa di quattro gruppi legati al carbone dai quali non abbiamo ottenuto una risposta soddisfacente su loro piani di transizione. Aggiorniamo costantemente la nostra strategia per combattere la crisi climatica", afferma Generali Ceska in una nota.