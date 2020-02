Generali, ok a investimenti green

Generali Investments lancia un nuovo comparto obbligazionario 'verde', che investe principalmente in titoli green e sostenibili. Generali investments Sicav (Gis) euro green & sustainable bond, registrato in Italia, Francia, Germania, Austria e Spagna, è il primo comparto di questo tipo lanciato dal Leone di Trieste e si concentra principalmente su obbligazioni investment grade denominate in euro.

La costruzione del portafoglio e la selezione delle obbligazioni sono effettuate dagli specialisti “euro fixed income”, sulla base degli input ricevuti dai team interni di ricerca “sovereign” e “credit”.