Generali, opportunità di crescita sostenibile

"In questo contesto di mercato sfidante, è necessario essere consapevoli e ottimisti. Nonostante le numerose sfide date dallo scenario macroeconomico, vediamo per il settore assicurativo ottime opportunità di crescita in vari ambiti, come quello del welfare integrato e dell'innovazione, con la connected insurance". Così Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, nel corso di un convegno organizzato da Ispi.

"Siamo già molto presenti nel settore del welfare integrato, siamo leader di mercato, contiamo - aggiunge Sesana - ancora di crescere e, soprattutto, di dare al cliente un servizio e una relazione che lo mettano al centro e ci vedano come partner di vita delle persone attraverso la prevenzione, che è parte integrante dei nostri servizio".

"Sono convinto che sia possibile un sistema economico più giusto e sostenibile, ma ciò può essere realizzato solo attraverso uno sforzo di sistema", conclude Sesana.