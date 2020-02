Generali, per Alleanza raccolta record

Alleanza Assicurazioni ha fatto registrare nel 2019 il record storico di nuova produzione a oltre 2,7 miliardi di euro (+16% nell'ultimo anno rispetto al 3% di mercato). Il risultato – spiega la compagnia – è stato conseguito grazie a uno stile consulenziale "High-Tech" e "High-Touch", che unisce tecnologia digitale "Hi-Tech" - tre polizze su 4 emesse in digitale - e relazione personale "Hi-Touch" - ovvero assistenza a domicilio.

Negli ultimi tre anni la nuova produzione è cresciuta del 38% e ha spinto la raccolta totale a oltre 5,6 miliardi. Migliorata anche la soddisfazione del cliente: l'Nps (Net promoter score) nel 2019 ha il 25%, risultato ai vertici del settore. I risultati verranno presentati a Genova domani alla convention annuale, insieme al lancio del 'Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020'. "L'educazione finanziaria riveste elevata rilevanza sociale: per questo chi fa assicurazione deve interpretare un ruolo centrale e complementare al sistema pubblico" ha evidenziato l'ad Davide Passero.

Alleanza è compagnia leader nell’assicurazione vita con 2 milioni di clienti ed è il primo network assicurativo digitalizzato in Europa con uno stile consulenziale “High-Tech” e “High-Touch”.

Forte della sua expertise in ambito Protezione Vita – con oltre 126 milioni di euro di raccolta Protezione Vita nel 2019 (+20% rispetto al 2018) – la Compagnia sta oggi puntando anche a crescere sulla Protezione Salute, un business ad alto valore sociale. Nel 2019 grazie a “Semplice con Alleanza”, la Compagnia ha raccolto premi per 41 milioni di euro da oltre 100.000 clienti, registrando una crescita del portafoglio Protezione Salute del 65% rispetto al 2018.

“L’educazione finanziaria – ha detto Passero - riveste elevata rilevanza sociale: per questo, chi fa assicurazione deve interpretare un ruolo centrale e complementare al sistema pubblico. Un risparmiatore più informato e preparato è un valore per la nostra industria, perché in grado di fare scelte di risparmio e investimento consapevoli, affidandosi agli operatori di mercato più qualificati. Negli ultimi anni abbiamo investito significative risorse in competenze, metodologie e tecnologie per potenziare la nostra capacità di offrire una consulenza assicurativa ad alto valore. Questa strategia ci ha portato nel 2019 al record storico di nuova produzione e contemporaneamente ci ha consentito di aumentare la soddisfazione dei nostri clienti, collocandoci ai vertici del settore”.