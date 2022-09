Generali, piano d'interventi a favore delle Marche

Per affrontare i danni del maltempo nelle Marche Generali Country Italia vara misure straordinarie a sostegno di clienti e agenti: Generali Italia, Cattolica Assicurazioni, Alleanza Assicurazioni, Genertel e Genertellife attivano infatti un piano di interventi a favore delle comunità colpite.

Lo rende noto un comunicato di Generali, nel quale si specifica che gli interventi sono a sostegno di clienti e agenti colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno interessato le Marche, attivando un piano articolato di iniziative. Per le coperture auto varata sospensione delle polizze, cessazione del rischio in caso di distruzione del veicolo, proroghe e dilazioni del pagamento dei premi. Per le coperture danni non auto sospensione del pagamento dei premi e della garanzia, restituzione in via eccezionale delle rate dei premi assicurativi versati e non goduti, proroghe a 60 giorni dei termini di pagamento dei premi.

Per le coperture vita dilazione di pagamento di 3 mesi senza applicazioni di interessi, riattivazioni di polizza fino al 16 dicembre 2022 senza l'applicazione di interessi, frazionamento del pagamento premi con azzeramento degli interessi, prestiti speciali, possibilità di chiusura anticipata dei contratti senza penalità con rivalutazione dell'importo dovuto fino alla data di richiesta.

In tema di contabilità, le società di recupero crediti concederanno proroga di 60 giorni dei termini di pagamento e le agenzie dei comuni interessati potranno dilazionare di una settimana i tempi del pagamento dei premi, spiega Generali.