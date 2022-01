Generali premiata per l’impegno verso lo sviluppo sostenibile

Generali è stata premiata da Assosef - Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari nell’ambito della XV edizione di Green Globe Banking 2030 - Gran Premio Sviluppo Sostenibile - Financial Services for SDGs, evento annuale che riconosce il contributo di banche, assicurazioni e società finanziarie al raggiungimento degli obiettivi parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Il premio riconosce la capacità delle società finanziarie di promuovere, con prodotti e servizi innovativi, i comportamenti e i consumi sostenibili di famiglie e piccole e medie imprese, indirizzando la società verso obiettivi di benessere e qualità della vita in armonia con i bisogni sociali, ambientali ed economici della contemporaneità.

Il Comitato Scientifico di Assosef, dopo aver analizzato le attività e gli obiettivi espressi nella rendicontazione non finanziaria di tutte le banche, assicurazioni e società finanziarie tenute alla presentazione di tale adempimento alla Consob, ha premiato Generali per “l'approccio integrato di informazione finanziaria e non finanziaria” e perché “ha individuato i megatrend materiali su cui focalizzare le iniziative strategiche di Gruppo con l’obiettivo di impegnare tutte le business unit e le funzioni aziendali con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, all'invecchiamento della popolazione e alle pandemie e agli eventi estremi”. Inoltre, è stato evidenziato “l'impegno di Generali nella promozione degli obiettivi di miglioramento della relazione con la clientela retail, da un lato con un significativo aumento della raccolta premi da prodotti a valenza ambientale e dall'altro attraverso lo sviluppo di strumenti digitali”.

Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility, ha affermato: “Il premio è una ulteriore conferma del percorso intrapreso dal Gruppo Generali negli ultimi anni per integrare la sostenibilità in tutte le attività di business. Vogliamo continuare ad essere un player responsabile come assicuratore, investitore e datore di lavoro, per essere sempre di più ‘Partner di Vita’ per i nostri clienti in uno scenario sfidante e in continua evoluzione. La sostenibilità è il principio ispiratore del nuovo piano strategico ‘Lifetime Partner 24 – Driving Growth’, con il quale Generali punta a creare valore condiviso nei prossimi anni a vantaggio di tutti gli stakeholder”.