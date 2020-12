Generali presenta l'Osservatorio Ora di Futuro

La scuola? Noi la vogliamo così: in presenza, tecnologica e laboratoriale. Lo dicono i 50.000 bambini della Generazione Alpha di 3.500 classi di III, IV e V elementare ascoltati durante il lockdown. Ascolto, supporto e confronto per superare il senso di solitudine e isolamento. Sono i bisogni delle 1.300 famiglie fragili con bambini 0-6 anni dei 16 Centri Ora di Futuro in tutta Italia. Per una didattica digitale efficace è importante il rapporto scuola-famiglia. Lo dicono gli insegnanti e le famiglie nell’analisi dell’impatto sociale di “Ora di Futuro” svolto per il primo anno da Tiresia/Politecnico di Milano.

Da bambini, insegnanti e famiglie emerge la centralità della relazione umana che va oltre lo schermo. Durante il Covid ridisegnate le attività di Ora di Futuro/THSN per supportare gli insegnanti e le famiglie nella DAD e le Onlus nelle attività in digitale per essere vicini alle famiglie. Al via il terzo anno di “Ora di Futuro” 2020/2021 con apertura di 7 nuovi Centri in tutta Italia con le Onlus L’Albero della Vita, Mission Bambini e CSB.

Le scuole possono aderire gratuitamente: oradifuturo.it e weschool.com

Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, ha dichiarato: “Ora di Futuro è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest’anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per i bambini e le loro famiglie. L’opportunità di sentirsi meno soli e, allo stesso tempo, di acquisire nuove consapevolezze. L’opportunità di prendere coscienza delle loro potenzialità e incredibili risorse. L’opportunità di guardare al domani senza paure ma con fiducia e spirito costruttivo. Questo sono i bambini: il nostro futuro, la nostra più grande ricchezza”.

Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines, ha dichiarato: “L’obiettivo della nostra Fondazione The Human Safety Net è quello di liberare il potenziale delle persone: oggi è più che mai importante per affrontare e superare l’emergenza che stiamo vivendo e per costruire un futuro sostenibile. Con questo progetto di educazione partiamo proprio dai bambini, che rappresentano il nostro futuro. Lo facciamo allargando sempre di più la rete di impegno e competenze con istituzioni, Onlus, scuole, famiglie, agenti e dipendenti, per fornire ai bambini gli strumenti per affrontare il mondo e l’aspirazione ad avere un impatto su di esso. Questo significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia”.

Gli alunni della classe 4ª della scuola primaria "Pianca School" di Conegliano hanno dichiarato: “Quest’anno dovevamo fare tanti viaggi di istruzione. Purtroppo tutto è stato cancellato a parte uno: il progetto “Ora di Futuro” ci ha permesso di compiere un viaggio tutti insieme, in maniera virtuale, per raggiungere un’isola meravigliosa “Mauaga” e partecipare a un sacco di avventure. Per qualche settimana ci siamo sentiti di nuovo veramente vicini. Come immaginiamo il futuro? Immaginiamo di ritornare a scuola, di rivedere i nostri amici e maestre, di ritornare a giocare nei parchi, ritornare a fare giri in bici e giocare a pallone”.