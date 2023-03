Generali Real Estate punta sul Centro Leonardo a Fiumicino

Generali Real Estate prosegue il riposizionamento del Centro Leonardo a Fiumicino con un piano di rilancio e investimento, un nuovo nome e una nuova identità per il Centro che diventa "The Wow Side".

E' stato infatti completato - sottolinea Generali Real Estate in una nota - il restyling delle aree interne e sono state riqualificate alcune aree adiacenti al centro e alla stazione ferroviaria. Sono state inoltre realizzate aree di sosta attrezzate per la pista ciclabile e nuove stazioni di ricarica per auto elettriche in collaborazione con EnelX.

L'offerta di "The Wow Side" prevede ora tra nuove aperture e rinnovi contrattuali, oltre 90 operatori.

Il settore del retail, a livello italiano ha visto nel 2022 una crescita del 14,1% in termini di aree calpestabili e del 13,7% del fatturato rispetto all'anno recedente, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. La crescita più solida - sottolinea la società del Gruppo Generali - è quella registrata dai centri commerciali 'dominanti', quelli cioè che, oltre ad essere ben posizionati nel contesto urbano e connessi con le arterie di collegamento.

Fra gli shopping center nel patrimonio gestito da Generali Real Estate ci sono CityLife Shopping Center a Milano e Puerto Venecia a Saragozza in Spagna.