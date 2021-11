Generali sbarca a Times Square

Generali Real Estate ha completato l'acquisizione di Times Square, edificio per uffici in Queen Victoria Street, nel cuore della City di Londra. Il venditore è il gruppo Blackstone. Lo rende noto un comunicato del gruppo immobiliare, nel quale si precisa che l'acquisizione di Times Square è stata completata per conto di due fondi paneuropei gestiti da Generali Real Estate SGR: 50% dal fondo 'Generali Europe Income Holding' (GEIH), dedicato agli uffici core, e 50% da 'SC GF Pierre', fondo dedicato alle polizze unit linked della compagnia assicurativa francese Generali Vie.

Per l'operazione, Generali Real Estate SGR otterrà un finanziamento da un pool di primarie banche finanziatrici, per una leva finanziaria non superiore al 50%. L'asset rappresenta il primo investimento diretto per Generali Real Estate sul mercato immobiliare londinese dopo il completamento dell'edificio 'One Fencourt' in Fenchurch Street, sempre nella City, un progetto di sviluppo all'avanguardia e di grande successo, completato nel 2019, che ospita il sede di un primario operatore finanziario.

Londra sarà uno dei principali mercati per gli investimenti di Generali Real Estate nei prossimi anni, dopo alcuni anni di pausa dovuti all'evoluzione del processo legato a Brexit e, più recentemente, all'evoluzione della pandemia da Covid, spiega il gruppo.

Times Square è un edificio per uffici composto da sette piani più due piani interrati su 35mila metri quadrati. Attualmente è in corso di ristrutturazione, con completamento previsto per la fine del 2022, e ospita la sede di BNY Mellon come principale conduttore.