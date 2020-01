Generali, sostenibilità e creazione di valore

È dedicato al concetto di sostenibilità l’ultimo numero del “Bollettino”, rivista aziendale del Gruppo Generali pubblicata sin dal 1893. Nell’intervista rilasciata per il Bollettino, il Group CEO Philippe Donnet ha dichiarato: “La sostenibilità si riferisce alla capacità delle aziende di creare valore economico nel lungo periodo, salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente e generando benessere per la collettività. È un valore condiviso a favore di un novero ampio di interlocutori: non solo gli azionisti e i clienti, ma anche i dipendenti, i fornitori, le comunità locali e più in generale la società nel suo insieme".

Il nuovo numero del Bollettino, scaricabile dal sito generali.com, propone riflessioni che spaziano dalla strategia, dal purpose e dalla vision aziendale, alla prevenzione dei rischi, al welfare e al supporto dei più vulnerabili. Con il contributo di opinionisti e influencer, giornalisti, artisti, manager e docenti, il Bollettino si propone di aprire la discussione alla comunità, nell’ottica di una crescita reciproca e responsabile, orientata all’ascolto delle sempre nuove esigenze sociali e alla risposta alle grandi sfide globali.

Pubblicato per la prima volta nel 1893, il Bollettino di Generali è la più antica rivista aziendale al mondo. Nel corso del tempo, è evoluto dall’originario mezzo di diffusione di notizie e informazioni inerenti all’azienda, fino a diventare l’odierna rivista di approfondimento culturale, sociale ed economico. Nel 2019 ha ricevuto il Platinum Winner al DotCom Award come migliore rivista on line e l’Hermes Creative Award per il design e la grafica degli interni. Ogni nuovo numero ha una copertina e una galleria di illustrazioni dedicate al tema del numero, per accompagnare nella lettura in un suggestivo legame tra comunicazione testuale e grafica. Le illustrazioni sono affidate di volta in volta a un artista differente. Per questo numero il Bollettino ha scelto Marta Signori, illustratrice concettuale e narrativa, collaboratrice di numerose testate e riviste di successo.