Generali, sportello legale gratuito

Nuova iniziativa di Generali per supportare imprese ed enti nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Grazie a una partnership tra Das e 4cLegal, nasce uno sportello legale per tutte le problematiche legate alla diffusione del coronavirus e agli interventi che si rendono necessari per il contenimento dell'epidemia. Obiettivo della partnership avviata da Das – fa sapere Generali – è offrire un primo consulto gratuito qualificato e specializzato sulle tematiche legali, in particolare per informazioni relative alla corretta applicazione dello smart working o in ambito privacy, o ancora per quesiti inerenti la fruizione delle misure a sostegno delle imprese o per chiarimenti collegati al mancato rispetto delle condizioni contrattuali per annullamenti di eventi, forniture di beni e servizi.