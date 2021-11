Generali, utile netto a 2,25 miliardi

Utile netto a 2,25 miliardi di euro per le Assicurazioni Generali nei primi nove mesi del 2021, con una crescita del 74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e al massimo della forchetta del consensus. Il risultato operativo è di 4,4 miliardi (+10%). I premi lordi arrivano a 54,9 miliardi (+6,4%).

“I risultati ai nove mesi confermano l’ottima redditività del Gruppo, l’eccellenza tecnica, l’andamento profittevole di tutte le linee di business con il Solvency Ratio ai vertici del settore", commenta il Group CFO di Generali, Cristiano Borean. "Continua la crescita della raccolta netta Vita, interamente concentrata nelle linee unit-linked e puro rischio, mentre il segmento Danni si conferma resiliente nonostante l’aumento della sinistralità catastrofale. Prosegue la crescita del risultato dell’Asset Management, anche grazie alla strategia multi-boutique. Questi risultati, pienamente in linea per completare con successo il piano strategico “Generali 2021”, rappresentano una solida base per il nuovo piano triennale che presenteremo al mercato il 15 dicembre”.