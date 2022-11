Generali, utile netto stabile a 2,2 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato le informazioni finanziarie al 30 settembre 2022 del Gruppo.

L'utile netto di Generali nei primi nove mesi dell'anno è pressoché stabile a 2.233 milioni (-0,8%). Senza gli impatti degli investimenti russi, l'utile netto risulterebbe aumentato a 2.374 milioni (+5,5%).

Il risultato operativo è invece in ulteriore crescita a 4,8 miliardi (+7,8%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita e Danni. I premi lordi sono in lieve aumento a 59,8 miliardi (+1,3%), grazie allo sviluppo del Danni (+10,3%), in particolare nel non auto mentre i premi sono in calo nel Vita (-2,9%).

Il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, commenta: “I risultati dei primi nove mesi riflettono la solidità del nostro Gruppo basata sulla nostra strategia focalizzata sulle linee di business più profittevoli e su fonti di utili diversificate. Questo ci permette di continuare a generare valore nonostante il contesto macroeconomico. Generali sta conseguendo con successo una crescita sostenibile e sta aumentando costantemente il proprio risultato operativo, in coerenza con l’efficace implementazione del nostro piano strategico Lifetime Partner24: Driving Growth”.

Nei primi nove mesi del 2022 i mercati finanziari sono stati dominati da tre fattori: la guerra in Ucraina, che ha determinato un consistente aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime; i timori legati a inflazione e recessione; l’inasprimento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali.

I riflessi del quadro macroeconomico sopra accennato potrebbero impattare il settore assicurativo globale, in particolare la crescita del Vita. I risultati finanziari del periodo testimoniano gli effetti positivi della strategia del Gruppo. Generali conferma che proseguirà con il ribilanciamento del proprio portafoglio Vita a rafforzamento ulteriore della profittabilità e con una logica di più efficiente allocazione di capitale. Continueranno a essere chiave la semplificazione e l’innovazione, con l’introduzione di una gamma di soluzioni modulari di prodotto, disegnate sulle specifiche esigenze e nuovi bisogni del cliente, e offerte al mercato tramite i più idonei, efficienti e moderni canali distributivi. Nel Danni, l’obiettivo del Gruppo nei mercati assicurativi maturi in cui è presente è di massimizzare la crescita profittevole, soprattutto nella linea non auto, e di continuare a rafforzarsi nei mercati ad alto potenziale di crescita, ampliando la propria presenza e offerta sul territorio.

Dato l’attuale contesto di inflazione crescente e l’aumento dei costi di gestione dei sinistri, il Gruppo prevede ulteriori adeguamenti tariffari, in aggiunta a quelli già intrapresi. Nell’Asset & Wealth Management le attività di Asset Management identificate nel piano strategico del Gruppo continueranno ad essere implementate, con l’obiettivo di ampliare il catalogo prodotti, in particolare su real asset & private asset, e lo sviluppo della capacità distributiva. Con riferimento al Wealth Management, il gruppo Banca Generali si focalizzerà sugli obiettivi di sviluppo dimensionale, profittabilità e remunerazione degli azionisti definiti nel piano strategico presentato a febbraio.

Nonostante uno scenario macroeconomico in evoluzione, Generali conferma il proprio impegno a perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l’innovazione in modo da realizzare un tasso annuo composto di crescita dell’utile per azione nel periodo 2021-2024 tra il 6% e l’8%, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo nel periodo 2022-2024 superiori a 8,5 miliardi e distribuire agli azionisti dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 per un ammontare compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi, con ratchet policy sul dividendo per azione.

Il 27 ottobre Generali ha annunciato che eserciterà l'opzione di rimborso anticipato (call date 12 dicembre 2022) su tutti i titoli di debito subordinato in circolazione aventi scadenza nel mese di dicembre 2042.

Il 7 novembre Generali ha siglato in Portogallo un accordo a lungo termine, con un periodo di esclusiva quinquennale rinnovabile, per la distribuzione di polizze Vita e Danni. Alla partnership si affiancherà l’acquisizione da parte di Generali di una partecipazione in Banco CTT, attraverso un aumento di capitale riservato pari a 25 milioni. Generali diventerà così azionista dell'istituto con una quota pari a circa l'8,71%. L'operazione sarà perfezionata a seguito dell'approvazione da parte delle autorità regolatorie competenti.