Generali, utile trimestrale a 113 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi a Torino sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato le Informazioni Finanziarie al 31 marzo. Il risultato operativo trimestrale si attesta a 1.448 milioni, con un aumento del 7,6% per il contributo dei segmenti Danni e Asset Management, grazie anche alle recenti acquisizioni, e di quello Holding e altre attività. Premi lordi complessivi a 19,2 miliardi (+0,3%), con un positivo andamento del segmento Danni (+4,0%); nel Vita, raccolta netta a 3,1 miliardi (-25,2%) e riserve tecniche a 363,4 miliardi (-1,6%), in conseguenza dell’attuale andamento dei mercati finanziari. Solida posizione di capitale di Gruppo con un Preliminary Solvency Ratio a 196%.

L’utile netto di Gruppo si attesta a 113 milioni (era stato di 744 milioni nel primo trimestre 2019) e risente di 655 milioni di svalutazioni nette sugli investimenti legate all’impatto del Covid-19 sui mercati finanziari e del contributo di 100 milioni stanziati dal Gruppo per il Fondo Straordinario Internazionale per l’emergenza da pandemia. Risulta nullo il contributo delle dismissioni, rispetto a 128 milioni di plusvalenza del primo trimestre del 2019.

“In uno dei periodi più difficili e incerti degli ultimi decenni, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, con pesanti ricadute macroeconomiche e finanziarie, il nostro modello di business ha garantito la continuità operativa del Gruppo e ci ha permesso di svolgere senza interruzioni il ruolo di Partner di Vita per i nostri clienti", ha detto il Group CFO di Generali, Cristiano Borean. "Questo anche grazie a una sempre crescente digitalizzazione dei processi e dell’offerta, a una rete distributiva multicanale che fa leva su una rete globale di agenti, e alla diversificazione internazionale. I primi tre mesi dell’anno evidenziano una buona performance operativa e confermano la solidità patrimoniale del Gruppo. Il risultato netto risente delle svalutazioni derivanti dall’attuale andamento dei mercati finanziari a seguito del diffondersi su scala globale della pandemia".

L’emergenza senza precedenti legata alla pandemia del Covid-19 sta avendo e continuerà ad avere impatti significativi sul contesto macroeconomico mondiale. Al momento è troppo presto per valutare l’effetto complessivo sul settore assicurativo globale. Il Gruppo Generali, grazie al business mix e alla diversificazione, prevede che il proprio risultato operativo sia resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019.

Dal punto di vista operativo, le conseguenze macroeconomiche del Covid-19 avranno un riflesso negativo sull’evoluzione della raccolta del Gruppo, in particolare nelle assicurazioni sui viaggi. Anche i proventi finanziari ricorrenti (dividendi, affitti e commissioni) saranno impattati negativamente. Per quanto riguarda la sinistralità, è al momento difficile fornire un’indicazione precisa sull’impatto del Covid- 19. Nel complesso, il Gruppo può contare su un business mix favorevole e su solide condizioni contrattuali delle polizze.

Generali sta lavorando per ridurre significativamente i costi, al fine di mitigare l’impatto della riduzione prevista dei ricavi. Allo stesso tempo il Gruppo - in linea con la sua ambizione di essere Life-time Partner e con il suo impegno sulla sostenibilità - è orgoglioso di implementare una serie di misure a sostegno dei propri dipendenti, dei clienti, degli agenti e delle comunità di riferimento. Seppure tali iniziative impatteranno sulla nostra base costi e sui risultati nel breve termine, il benessere e la sicurezza dei nostri stakeholder sono un investimento per il nostro futuro.

Generali, in attesa di un quadro più preciso sulla situazione economica complessiva, stima che la debolezza dei mercati finanziari e le conseguenze legate allo sviluppo della pandemia avranno un impatto negativo sul risultato netto del 2020, principalmente a causa delle svalutazioni.

Il 12 marzo il Consiglio di Amministrazione di Generali ha costituito un Fondo Straordinario Internazionale di 100 milioni finalizzato a rispondere all’emergenza Covid-19 e favorire il recupero delle economie dei paesi in cui il Gruppo opera, al quale hanno contribuito anche i dipendenti. Il Fondo è intervenuto a sostegno dell’emergenza sanitaria in Italia, secondo le priorità definite insieme al Sistema Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile italiana, e attraverso iniziative a supporto di clienti, PMI e loro dipendenti in tutti i paesi del Gruppo.

Inoltre, i componenti del Group Management Committee e gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche hanno deciso volontariamente di ridurre la propria remunerazione fissa del 20%, a partire da aprile 2020 e fino a fine anno, incrementando ulteriormente il Fondo.