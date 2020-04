Generali, via libera alla nuova governance

L'Assemblea di Generali, riunita in via straordinaria in modalità telematica, ha dato il via libera, dopo due ore di seduta in streaming, alle modifiche dello statuto per una nuova governance, che ridefinisce la composizione del Cda. Il voto, espresso dai soci tramite un legale rappresentante, è stato plebiscitario (99% del capitale presente) e non si è discostato dai risultati delle 20 votazioni che hanno riguardato i sei argomenti all'ordine del giorno. Approvat, tra l'altro il bilancio e la distribuzione del dividendo, che sarà pagato in due tranche.

"La chiave di lettura con cui il Gruppo Generali si sta apprestando ad affrontare queste sfide è proprio quella di pensare con coraggio alle opportunità e ai rischi del futuro anche oltre l'immaginabile. E di rispondere con quella concretezza che ci contraddistingue ormai da quasi due secoli", ha detto il presidente Gabriele Galateri di Genola, parlando delle molti sfide legate alla pandemia nel suo discorso all'assemblea.

"La nostra forza e solidità ci permettono di riconfermare la validità della nostra strategia" ha indicato il ceo di Generali Philippe Donnet. "Generali 2021 è un piano ambizioso, che anticipava già alcune delle tendenze che la crisi ha accelerato, su tutte l'importanza della trasformazione digitale. Dopo un anno di implementazione abbiamo già raggiunto importanti risultati. Alcuni dei nostri obiettivi sono stati anche superati, penso in particolare alla riduzione dell'ammontare e del costo del debito".