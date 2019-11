Genomica, stimolo per una nuova industria

‘La piattaforma italiana di genomica ed epigenomica come stimolo per la crescita di una nuova Industry’: è questo il tema della tavola rotonda in programma martedì 3 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 al Campus di Basovizza, organizzata da Area Science Park e The European House Ambrosetti.

L’ingresso della genomica e dell’epigenomica nelle Scienze della Vita sta abilitando un progresso fino a poco tempo fa inimmaginabile. Basti pensare che il costo del sequenziamento del genoma (per singolo genoma) è sceso dai 95 milioni di dollari del 2001 a 1.300 dollari nel febbraio 2019, rendendo così possibile la sperimentazione di nuove terapie in grado di modificare la storia di alcune gravi malattie, potenzialmente mutandone del tutto l’evoluzione clinica.

Il sequenziamento del Dna sta rivoluzionando il modo di fare ricerca e di concepire l’assistenza sanitaria e lo sviluppo bio-farmaceutico. L’obiettivo è di raggiungere livelli di interventi sempre più personalizzati e precisi per la cura e il trattamento del paziente e con un approccio che privilegi la prevenzione. Il nuovo percorso di cure che si genera rientra in quella che oggi viene definita con il termine di medicina personalizzata e di precisione.

Riuscire a cavalcare questo cambiamento potrà garantire al nostro Paese un vantaggio competitivo nella creazione di una nuova Industry. Trasferimento tecnologico, infrastrutture scientifiche e tecnologiche all’avanguardia e competenze specializzate sono i punti chiave attorno ai quali costruire una strategia. La tavola rotonda sarà l’occasione per riflettere e discutere su come rendere l’Italia un punto di riferimento di eccellenza nel campo della genomica e dell’epigenomica, partendo dall’esperienza di Trieste per promuovere la creazione di una rete regionale e nazionale che sostenga la competitività del settore a livello internazionale.

In questa occasione, sarà chiamato a raccolta un numero selezionato di rappresentanti del mondo delle imprese, delle Istituzioni, della finanza e dell’accademia, per attivare – con il contributo di tutti – un confronto costruttivo. L’evento si pone in continuità e in sinergia con il percorso e gli obiettivi della Community InnoTech e della Community Life Sciences di The European House – Ambrosetti.