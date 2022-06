Gesteco festeggia 35 anni, tra musica e solidarietà

Gesteco spa di Povoletto, azienda primogenita del Gruppo Luci, festeggerà il suo 35esimo anniversario al Teatro Giovanni da Udine, organizzando per l’occasione, giovedì 16 giugno, con inizio alle 20.45, il concerto del Freevoices Choir dal titolo Noi siamo il tempo. Tutto il ricavato dall’acquisto dei biglietti sarà destinato all’Andos di Udine, Associazione nazionale donne operate al seno.

Il mondo industriale incontra, dunque, quello artistico attraverso un approccio condiviso: quello della sostenibilità. Due prospettive diverse, ma che si intersecano nella necessità di sensibilizzare le comunità e toccare le coscienze, come spiega la direttrice artistica dei Freevoices, Manuela Marussi: “L’evento si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo sostenibile e li declina in quadri musicali nelle dimensioni del tempo, accompagnando la musica con brevi riflessioni su testi originali di Sergio Sichenze”.

Del resto, Gesteco fin dal 1987 si è specializzata in servizi integrati per l’ambiente e la sostenibilità: 35 anni di obiettivi mirati, di scelte e di cambiamenti, anni di impegno costante e tante soddisfazioni. Da sempre l’azienda di Povoletto vive il fare sostenibilità promuovendo comportamenti e buone abitudini per uno stile di vita positivo per l’uomo e per l’ambiente. “Puntiamo a trasmettere la nostra cultura e i nostri progressi - evidenzia Adriano Luci, presidente del Gruppo -, con la speranza di influenzare positivamente chi abbiamo intorno, come azienda e come individui, dai collaboratori ai fornitori, ai clienti”.

Protagonista della serata al Teatro Giovanni da Udine sarà il Freevoices Choir: una realtà corale di origini friulane, riconosciuta a livello nazionale e internazionale che, attraverso la voce e la danza, trasporta gli spettatori in una dimensione teatrale unica. Ogni loro interpretazione, infatti, è un’esplosione di talento e di ricerca costante di originalità.

Con questo evento, Gesteco vuole esprimere un ringraziamento a tutti i clienti per avere scelto l’azienda come partner su cui riporre la loro fiducia, e ai consulenti e fornitori per la preziosa e costante collaborazione. Un riconoscimento speciale è dedicato a tutti i collaboratori, che con il loro quotidiano contributo hanno scelto di supportare e accompagnare l’azienda in questo percorso di crescita, un team che con appassionato impegno ed entusiasmo ha permesso a Gesteco di raggiungere questo importante traguardo.

“Dobbiamo e vogliamo avere un’attenzione particolare alla sostenibilità - sostiene Adriano Luci - perché, prima di essere operatori del settore, siamo persone e cittadini del mondo”. Parole che descrivono perfettamente l’intenzione di questo concerto: con Noi siamo il tempo, Gesteco vuole coinvolgere e sensibilizzare le persone, offrendo un momento di svago e divertimento e, allo stesso tempo di riflessione, con uno spazio dedicato alla solidarietà. Infatti, l’intero incasso per l’acquisto dei biglietti sarà destinato all’Andos Udine, nota realtà nazionale e locale di volontariato che, da oltre quarant’anni, opera a favore delle donne che hanno subito un intervento per tumore al seno.

Il biglietto per accedere allo spettacolo costa 12 euro con scelta del settore al momento dell’acquisto. I biglietti sono già acquistabili tramite il circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) e direttamente alla biglietteria del teatro. Maggiori informazioni: eventi@gruppoluci.it