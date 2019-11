Gestione del risparmio, a lezione da Francesco Caruso

In una fase convulsa per i mercati finanziari e per gli stessi investitori e risparmiatori appare quanto mai opportuna l'iniziativa di CiviBank, l'unico istituto di credito rimasto autonomo a nordest, che avrà per protagonista uno dei più autorevoli analisti finanziari italiani e internazionali, Francesco Caruso, chiamato a Treviso a un convegno dal titolo molto esplicito: "Gestione finanziaria tra false illusioni e aspettative realistiche".

Il meeting a ingresso su invito (è già in over booking la lista degli aderenti) si terrà mercoledì 20 ottobre alle 17.45 all'Hotel Maggior Consiglio, in strada Terraglio al civico 140, e si colloca in un momento di grande incertezza dovuta ad aspettative non positive - rallentamento economico, guerra dei dazi, crisi politiche diffuse - di cui i mercati finanziari sembrano non tenere conto.

"In questa fase, con senso di responsabilità, CiviBank ha deciso di affidarsi ad affermati professionisti della finanza per fornire la massima qualità di consulenza ai propri clienti", dichiara la presidente dell'Istituto di credito Michela Del Piero. "Caruso è il primo di questi professionisti ad essere coinvolto, un analista indipendente apprezzato dai mercati da almeno 30 anni".

Nato a Milano nel 1960, studi classici, laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi, Caruso è il primo socio SIAT ad aver raggiunto e superato il terzo livello di esami IFTA e ad aver ottenuto la certificazione di MFTA – Master of Financial Technical Analysis. I suoi studi sono stati pubblicati sull’IFTA Journal 2010 e su varie edizioni del Giornale Annuale SIAT.

Speaker ufficiale ai convegni mondiali IFTA 1998 (Roma), IFTA 2006 (Lugano), IFTA 2016 (Sydney), IFTA 2017 (Milano) e IFTA 2019 (Cairo) e rappresentante SIAT al convegno mondiale di Sharm-el-Sheik 2007. Dal 2016 Membro del Board of Directors di IFTA, Presidente del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri e responsabile delle Relazioni SIAT con IFTA.

Due volte vincitore del Premio Leonardo d’Oro della Ricerca Finanziaria (1997 e 1998) e dell’IFTA John Brooks Award 2008-2009 come miglior Master of Financial Technical Analysis. Due volte vincitore (2011 e 2015) del SIAT Award. Docente del Master in Analisi Tecnica di SIAT dal 1995 al 2019; coordinatore e docente di seminari e corsi di analisi tecnica e finanza (Sole 24Ore, SDA Bocconi, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Centro Studi Bancari Lugano ecc.).

Carriera professionale di trader, strategist, fund manager, figura apicale operativa di gruppi bancari italiani ed esteri, fondatore della Market Risk Management e di Cicliemercati.it. Autore di libri “MIB 50’000 – Un percorso conoscitivo nella natura interiore dei mercati” (Ed. Trading Library), “I consigli dei grandi trader” (Ed. Hoepli), co-autore di “Medie e indicatori” e di "Psicologia, sentiment e volatilità" (Ed. Trading Library) oltre che di articoli specializzati e interventi sui principali media.