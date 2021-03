Gestione della malattia, tra Italia e Slovenia

Per saperne di più su come funziona l’indennità di malattia, compresa quella causata da Covid-19, tra Fvg e Slovenia, ci pensano due webinar gratuiti, organizzati dalla Cisl Fvg, in collaborazione con lo Ial Fvg e realizzati nell’ambito di Euradria, progetto finanziato dal programma EaSI (EaSI - EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU mobility for social partners and EEA countries) dell’Unione Europea. Il doppio appuntamento è per venerdì 26 marzo, alle 10 e alle 15.

La diretta della mattina sarà dedicata alla gestione della malattia e alle tutele previste per i lavoratori frontalieri occupati in Slovenia e sarà condotta da Maja Metlikovec, operatrice del patronato INAS Cisl di Nova Gorica. Il webinar del pomeriggio, invece, sarà incentrato sull’iter per il riconoscimento dell’indennità di malattia per i lavoratori frontalieri residenti in Slovenia e occupati in Italia e sull’equiparazione alla malattia della quarantena da Coronavirus. Relatore del live sarà Carlo Paci, responsabile U.O. Controllo prestazioni Direzione Provinciale INPS di Gorizia. Introdurrà il webinar Paolo Sardi, Direttore Regionale INPS Friuli Venezia Giulia. In apertura è previsto anche l’intervento di Ganziti Klemen, Direttore del reparto per l'assicurazione sanitaria in convenzioni internazionale della Direzione Generale dell'ente sloveno ZZZS di Ljubljana.

I due eventi, che prevedono anche la possibilità di fare domande in diretta, hanno l’obiettivo di dare a chi si trova a vivere e lavorare tra la nostra regione e la Slovenia indicazioni chiare su uno degli aspetti amministrativi più delicati che riguardano i lavoratori frontalieri e le aziende che li occupano. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi. Info e registrazioni: www.euradria.eu.