Gestione di controllo in azienda

In partenza all’Ires Udine un corso Ifts di formazione post diploma per formare una figura in grado di operare nelle funzioni amministrativo-finanziarie aziendali a supporto della definizione e implementazione di strategie di Responsabilità sociale d’impresa.

Per conoscere meglio le competenze sviluppate durante il percorso e la spendibilità del profilo nelle aziende regionali, l'Ires organizza lunedì 5 ottobre, a partire dalle 11, il webinar di presentazione, iniziativa realizzata in collaborazione con Animaimpresa e i docenti di riferimento del corso. Per partecipare è sufficiente inviare una mail di adesione a qualizza.m@iresfvg.org. Informazioni www.iresfvg.org.