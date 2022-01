Gestire rischi e cambiamenti, un corso per le imprese

Un corso pensato per fornire alle imprese metodologie e strumenti per affrontare scenari produttivi e organizzativi in costante evoluzione, per comprendere i cambiamenti in atto e per aiutare l'impresa stessa a capire come dovrebbe cambiare per meglio adattarsi al variare del contesto. Lo organizza la Camera di Commercio Pordenone-Udine, con i suoi uffici I.Ter Formazione, a partire da lunedì 24 gennaio. Si introdurranno argomenti come l’intelligenza artificiale, l'analisi predittiva, le tecnologie IA cognitive e si tratterà anche di evoluzione delle organizzazioni, di come identificare e gestire i rischi, le emergenze e le crisi, nonché di bilancio di sostenibilità, delle risorse umane e di tanti altri temi legati all'innovazione.

Le lezioni si terranno in modalità online il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 20, per un totale di 50 ore. Per partecipare al corso basta inviare una mail a daniela.morgante@pnud.camcom.it con i propri dati e con allegato il curriculum.

Tutte le informazione sul sito www.pnud.camcom.it. Info anche chiamando lo 0432.273218. Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito di attuazione del Por.