GetYourBill, dal Friuli al mercato estero

Da un’idea generata all’interno di uno spin-off dell'Università di Udine, ad azienda che punta a un fatturato di 2 milioni di euro per il 2021. Ultroneo, azienda fintech ideatrice del sistema GetYourBill per semplificare la fatturazione elettronica, da cinque anni ne ha fatta di strada, ma non accenna a diminuire la sua corsa: +62% di fatturato rispetto al pre-pandemia e più di 10.000 clienti che si affidano al servizio.

L’applicazione GetYourBill, nata nel 2014 in collaborazione con l’Università, è un sistema innovativo per emettere fatture e altri documenti di vendita in modo veloce e senza errori, dal punto vendita, in mobilità o tramite ecommerce. Nasce dunque da un’esigenza concreta: il bisogno di ottimizzare il momento del pagamento, evitando gli errori nell’emissione dei documenti fiscali e le lunghe attese alla cassa. Il risparmio di tempo per ogni operazione è significativo, si stima un passaggio dai 3 minuti ai 30 secondi.

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto un incremento notevole – afferma il fondatore Alvise Abù-Khalil, ingegnere gestionale laureato all’Università di Udine – in Italia dal 2019 la legge prevede che le fatture siano solo in formato elettronico e non più cartaceo, dallo scorso aprile anche lo scontrino è obbligatoriamente digitale. Questo, ha creato non poche difficoltà a diversi esercenti e liberi professionisti. Il nostro intento è sempre stato quello di creare un software capace di agevolare tali procedimenti, che fosse alla portata di tutti. Semplice, efficiente, veloce”.

Un po’ di numeri. Il fatturato, per l’“ex startup” udinese è da record: dai 118 mila euro del 2017, alla previsione di 2 milioni entro il 2021. Ultroneo Srl conta circa 10 milioni di documenti gestiti all’anno, oltre 10.000 esercenti attivi e 500.000 partite iva che hanno ricevuto almeno una fattura emessa con GetYourBill, sul territorio locale e nazionale. Tra i clienti, una buona percentuale è rappresentata da catene di ristorazione leader in Italia e catene di distribuzione di benzina. Nonostante il difficile periodo del lockdown, che ha coinvolto in particolar modo il settore della ristorazione, la svolta per l’azienda è arrivata proprio nel 2020: +62% in paragone al fatturato 2018 e un +235% di esercenti attivi.

L’innovazione risiede nella velocità: il software recupera in pochi secondi tutti i dati necessari alla compilazione di una fattura da motori di ricerca certificati, grazie alla semplice digitazione della partita iva del cliente o del suo codice fiscale, senza necessità di chiedere altri dati, evitando errori e la classica compilazione manuale. Da qui, viene generata la fattura che passa direttamente all’agenzia delle entrate e viene conservata digitalmente secondo i termini di legge. Al momento, si si integra con i dispositivi hardware e i processi più comuni del checkout: tramite cassa, smartPos e nel mercato online.

“Abbiamo creduto sin da subito nel valore di questo progetto. Oggi, dopo pochi anni, possiamo dirci soddisfatti anche perché non abbiamo competitor diretti nel mercato internazionale. É qualcosa che ci gratifica, perché in qualche modo portiamo avanti il nome dell’Università e dell’intero territorio, ma non intendiamo fermarci: il prossimo step sarà il mercato estero”, conclude Abù-Khalil.