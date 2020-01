Gf Europa acquisisce Nord Ferramenta

Prosegue l'espansione del gruppo Gf Europa, nato dall'unione di cinque aziende presenti sul territorio nazionale, con l'obiettivo di essere il primo operatore in Italia nel mercato della ferramenta specializzata per il settore serramentistica ed edilizia. La società veronese - con sede anche in Friuli, oltre che in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana - ha acquisito il cento per cento della Nord Ferramenta di Agrate.

Con oltre 8 milioni di ricavi e 30 dipendenti, Nord Ferramenta è attiva da oltre 30 anni nella distribuzione di accessori per serramenti in alluminio e ferro in Lombardia; Simona e Paolo Zitta manterranno il ruolo di amministratori. Gf Europa, con un fatturato di oltre 33 milioni di euro e oltre 120 dipendenti, è guidata dagli ad Maurizio Menicacci e Maurizio Masi dal quartier generale di San Giovanni Lupatoto.