Già 810 colloqui prenotati per la Fiera del Lavoro Alig

A una settimana dall’apertura delle candidature, i colloqui prenotati alla Fiera del Lavoro Fvg superano già quota 800. C’è tempo fino a domenica 14 novembre per le iscrizioni ai colloqui online e fino a mercoledì 17 per la fiera in presenza: per la prima volta, infatti, la Fiera del Lavoro Fvg organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), raddoppia le opportunità di incontro tra domanda e offerta occupazionale.

Venerdì 19 novembre è la giornata riservata ai colloqui online, sabato 20 si torna in presenza con gli incontri one-to-one e i talk show in presenza al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un totale record di 70 imprese partecipanti, pronte ad offrire 490 posti di lavoro.

“L’anno scorso, in piena emergenza sanitaria, siamo riusciti a portare rapidamente l’intero evento online, garantendo migliaia di colloqui in un giorno con le 55 aziende partecipanti", commenta Marco Sartor, Presidente di Alig. "Quest’anno abbiamo deciso di tornare all’antico evento in presenza, ma al contempo di mantenere anche la modalità online, sia per venire incontro alle preferenze di alcune imprese sia perché la maggiore riservatezza offerta dalla soluzione online è apprezzata da candidati con profili più senior. A questo ritmo, possiamo puntare a toccare i 3.000 colloqui prenotati, un altro record per la Fiera”.

Tra le imprese partecipanti c’è chi ha scelto la soluzione online, chi ha scelto la fiera in presenza a teatro e chi entrambe le modalità. Stessa cosa anche per i candidati che, al momento, fanno registrare numeri maggiori nelle iscrizioni per i colloqui online.

Sul podio, con il più alto numero di richieste di colloquio, tre imprese regionali: Biofarma, riferimento internazionale per sviluppo, produzione e confezionamento conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici, Bosch Freud, leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, e componenti in metallo duro per l‘industria, e Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, il primo per diversificazione e innovazione e leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera.

Per la prima volta quest’anno partecipano alla Fiera del Lavoro Fvg due colossi della consulenza strategica e finanziaria internazionale, Accenture e Deloitte, 435mila dipendenti nel mondo la prima, 286mila la seconda.

Come candidarsi. L’evento, partecipato e sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, come sempre è gratuito per tutti i partecipanti. Per quanto riguarda la fiera del lavoro online del 19 novembre, è possibile registrarsi fino a domenica 14 sul sito www.alig.it e caricare il proprio curriculum, scegliendo un massimo di 10 aziende a cui inviare la propria candidatura. I colloqui verranno effettuati online a valle di una preselezione operata dalle aziende.

Per quanto riguarda la Fiera del Lavoro in presenza del 20 novembre, è disponibile sul sito ALIg un apposito form di registrazione da compilare entro mercoledì 17. In questo caso i colloqui sono liberi e avranno accesso agli incontri tutte le persone registrate, senza alcuna preselezione.

Come scegliere le aziende alle quale candidarsi. Sul canale Youtube di Alig è disponibile la registrazione della diretta in cui ogni impresa partecipante si è presentata in un video di 120 secondi per illustrare quello che fa e i profili a cui è più interessata.

Il programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Si inizia alle 12.30 nel foyer e nelle gallerie del teatro con incontri one to one tra aziende e candidati, con il servizio gratuito di correzione multilingua dei curriculum e con il servizio gratuito offerto da un fotografo professionista a disposizione per scattare la foto perfetta per il cv.

Lectio magitralis di Oscar Farinetti. Dopo i saluti delle istituzioni e la premiazione dell’ingegnere gestionale dell’anno, alle 17 Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, terrà sul palco una lectio magistralis. A seguire alle 18 il talk show moderato dal vicedirettore del TG5 Giuseppe De Filippi ospiterà quattro testimonianze che parleranno di resilienza nello sport e nel mondo aziendale.

La consueta intervista condotta dagli studenti porterà Rudy Zerbi, critico musicale, produttore discografico, conduttore radiofonico e televisivo.

Tutti i nomi delle aziende partecipanti: Accenture, Acciaierie Bertoli Safau, AKKA Italia, Aldi, Alfa Sistemi, ALI Energia, Asem, auxiell, Besser Vacuum, Biofarma Group, Bosch Freud, Boss Technologies, BRC Associati, Brovedani Group, Calligaris, Chiurlo, Civibank, Codognotto Group, Dal Ben, Danieli, DBA Group, De'Longhi Group, Decathlon, Deloitte, Electrolux Professional, Eurotech, Eurotel Gallerini Hotels, Fantoni, Fincantieri, Frag, Friul Intagli Industries, Friuli Innovazione, G.I. Indstrial Holding, Generali, Gesteco, GLP, Goriziane Holding, Idealservice, infoFactory, innov@ctors, Innovasoft, Intertek Italia, Lamitex, Leonardo, Levia, Lidl Italia, M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici, M.M. Grigliati, Marelli Automotive Lighting, Méthode, Metinvest Trametal, Pietro Rosa TBM, Pittini, PMP Pro-Mec spa, PMP Industries group, Quin, Regione FVG, Roncadin, Savio Macchine Tessili, Servizi CGN, SMC Treviso, SMS Group, STI Engineering, Taghleef Industries, Tecnest, Tecnoinox, TT Italy, Umana, VDS Rail, Vistra, Vitec Imaging Solutions.