Gianfranco Cergol vicepresidente di Confindustria Cisambiente

Gianfranco Cergol, fondatore e amministratore delegato di Italspurghi Ecologia, è stato eletto vicepresidente di Confindustria Cisambiente con Delega alle Bonifiche per il biennio 2021-2023. Il nuovo vicepresidente può contare su una lunga esperienza nell'ambito della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, sia per le imprese, sia per le pubbliche amministrazioni, sia per i privati cittadini, maturata nei quasi quarant'anni alla guida dell'azienda da lui fondata.

Il profilo di Gianfranco Cergol evidenzia la storia di un imprenditore che ha saputo partire da zero e affermarsi progressivamente grazie all'impegno, alla costante attenzione alle risorse umane, all'investimento sulle loro competenze tecnico-scientifiche e all'innovazione dei mezzi e delle strumentazioni utilizzate dall'azienda. Un percorso imprenditoriale sempre incentrato sull'impegno per tutelare l’ambiente e la salute di tutti, trasmesso anche ai figli Mattia e Lorenzo con cui dal 2009 condivide la gestione delle attività aziendali.

“Sono orgoglioso dell'incarico ricevuto. Si tratta di un'onore e di una responsabilità che ho accettato con grande determinazione: quella ambientale è sicuramente una delle sfide cardine del futuro del nostro Paese e non solo. In particolare poi la delega assegnatami, quella sulle bonfiche, è particolarmente delicata perché significa confrontarsi con una problematica sfaccettata che rimanda alla difficoltà di rintracciare con certezza i responsabili dell'inquinamento, all'abusivismo, alla presenza di aree industriali dismesse e degradate, e che oltre a rappresentare un pericolo per l’ambiente, costituisce un danno economico” ha dichiarato Cergol.