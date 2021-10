Gianpietro Benedetti verso la presidenza di Confindustria Udine

E’ Gianpietro Benedetti il nome sul quale si stanno ricompattando gli industriali friulani per scegliere il successore di Anna Mareschi Danieli alla guida di Confindustria Udine. Il presidente e amministratore delegato del gruppo Danieli ha sciolto le riserve: è lui la figura che potrà far convergere le diverse anime dell'industria udinese per superare l’impasse, dopo la mancata conferma della numero uno.

“La decisione di proporre una mia candidatura, più che condivisa, nasce da una visione che va oltre il medio periodo - ha detto Benedetti - per garantire quell’auspicata continuità, richiesta dalla grande maggioranza della base associativa”.

Ora - come anticipato dal Messaggero Veneto - la commissione proseguirà con le consultazioni e le votazioni, fase che dovrebbe concludersi a inizio novembre e portare alla convocazione del Consiglio generale per il voto a fine novembre. In questo caso, trattandosi di nuova candidatura, il quorum è fissato al 50% più uno.