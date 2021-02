Giornata di sciopero in Abs. I sindacati hanno indetto oggi l’astensione dal lavoro dopo le assemblee tenute la scorsa settimana da David Bassi (Fiom Cgil), Francesco Barbaro (Fim Cisl) e Giorgio Spelat (Uilm Uil).

All’origine della protesta, fanno sapere i sindacalisti, c’è il differimento del pagamento delle retribuzioni deciso dall’azienda, la mancanza del rispetto delle norme anti-Covid per il pranzo dei lavoratori e la gestione dello screening al quale sono stati sottoposti solo i dipendenti e non le altre centinaia di persone che lavorano nel perimetro aziendale. Le maestranze questa mattina hanno aderito alla protesta in larga parte, animando un presidio proprio fuori dall’ingresso della grande acciaieria di Cargnacco.

"In Abs siamo molto attenti affinché le nostre persone ricevano tutte le informazioni necessarie per valutare i fatti senza distorsione alcuna, siamo stupiti e rammaricati da quanto sta accadendo e non riteniamo adeguata la risposta sindacale decisa, tra l’altro, senza l’apertura di un tavolo di discussione” ha detto Stefano Scolari, AD di Acciaierie Bertoli Safau.

Nelle scorse ore - fa sapere l'azienda - è stata inviata a tutti i nostri collaboratori una comunicazione interna con l’intento di fare chiarezza sulla gestione complessiva dei temi in discussione.

"In merito alla gestione della mensa", si legge, "il servizio di erogazione dei pasti caldi, a partire dal manifestarsi dall’emergenza lo scorso marzo, è stato gestito in base al protocollo Covid-19 adottato in azienda, con la priorità di garantire la sicurezza delle persone durante la fruizione del pasto. Nel mese di dicembre 2020 si è ritenuto necessario sospendere la possibilità di accedere agli spazi della mensa in concomitanza con l’incremento dei casi di positività interni, più che raddoppiati in due settimane. A metà gennaio era stato anticipato ai componenti delle Rsu, facenti parte del comitato Covid-19, che la mensa con distribuzione di pasti caldi sarebbe stata riaperta dai primi di febbraio compatibilmente con la situazione epidemiologica generale".

"In merito allo screening sanitario: a inizio gennaio, proprio a causa dell’aumento dei casi positivi, è stata definita un’ulteriore azione di sicurezza come barriera al Covid-19: sono stati organizzati test rapidi antigenici per garantire la salute di tutti ed evitare l’insorgere di potenziali focolai, il protocollo è stato gestito evitando pericolose file o assembramenti. La sicurezza delle nostre persone, ribadiamo, è la nostra priorità assoluta e non siamo disposti ad accettare deroghe di parte sul tema", prosegue Abs.

"In merito alla gestione delle retribuzioni: il nuovo sistema introdotto ha l’obiettivo di anticipare gli emolumenti fissi già all’ultimo giorno lavorativo del mese (anziché il 10 del mese successivo), con la parte variabile calcolata e imputata nel mese seguente. Il possibile impatto nel primo mese dell’entrata in vigore della modifica gestionale è stato azzerato grazie all’erogazione a tutti i dipendenti coinvolti di euro 500,00 lordi nella retribuzione di gennaio 2021 (cifra superiore del 25% rispetto alla media storica della parte variabile) che verrà ri-stornata nei mesi successivi all’Azienda. La nuova soluzione, quindi, non ha impatti diretti e ha il vantaggio di anticipare l’erogazione della retribuzione di dieci giorni. È peraltro attivo uno sportello presso il nostro ufficio personale per garantire informazioni specifiche alle singole persone", si legge ancora.

“Le esigenze delle persone che operano in Azienda sono al centro della nostra attenzione, anche in periodi complessi come l’attuale, ci auguriamo che l’approccio possa tornare equilibrato e costruttivo al più presto” ha concluso l’AD Scolari.