Giorni decisivi per il futuro Ferriera

Sono giornate decisive per il futuro della Ferriera di Servola. Questo pomeriggio, infatti, si è tenuta l’assemblea dei lavoratori, chiamati a esprimersi in merito all’accordo sindacale uscito dall’incontro del Mise del 23 dicembre. Da domani scatteranno le operazioni di voto, che si protrarranno fino a venerdì, per consentire a tutti i 580 dipendenti di dare il proprio parere.

Il piano industriale, presentato da Arvedi e che ha spaccato le sigle sindacali, prevede il rafforzamento dell’area a freddo, la riconversione della centrale elettrica e lo sviluppo dell'attività logistica con 418 dipendenti, 160 in meno dell'attuale livello. I lavoratori sono chiamati a esprimersi anche sulle modalità di smantellamento degli impianti e la messa in sicurezza dell'area a caldo, che chiuderà il 1 febbraio.