Giovanni Da Pozzo protagonista del Business di luglio

“Stringete i denti ed esplorate nuove strade”: è questo l’appello che il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni Da Pozzo, lancia alle imprese friulane, senza dimenticare, però, una stoccata alla politica: “Deve creare i presupposti affinché gli imprenditori possano svolgere al meglio il loro lavoro”.

La stagnazione dei consumi fa presagire un autunno che sarà molto complicato per l’economia regionale, ma Da Pozzo individua la strategia che può sostenere il sistema Friuli. L’ampia intervista al presidente della Camera di Commercio apre il numero di luglio del mensile economico indipendente Il Friuli Business, da venerdì 10 luglio nelle edicole in allegato gratuito al settimanale.

Numerosi i temi affrontati anche questo mese dal giornale. Tra gli altri l’importanza del Integrated Reporting, ovvero un bilancio aziendale che tiene conto non soltanto dell’aspetto contabile, come spiega il docente dell’ateneo friulano Luca Brusati, che sottolinea anche come questo strumento possa essere utile oggi anche alle piccole imprese. Come sempre temi d’attualità sono affrontati anche nelle rubriche di prestigiosi esperti, tra cui Alberto Felice De Toni. Sul fronte dell’Alpe Adria, invece, il Business indaga quale strategia turistica sta adottando la vicina Bibione.