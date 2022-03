Giuseppe Mazzotta alla guida della Filt Cgil Udine

Cambio al vertice alla Cgil Udine per la Filt, il sindacato dei trasporti e della logistica, che conta oltre 800 iscritti a livello provinciale e quasi 2.500 in Friuli Venezia Giulia. Il nuovo segretario generale è Giuseppe Mazzotta e succede a Valentino Lorelli, che lascia la segreteria provinciale ma continua a guidare la categoria a livello regionale.

Metalmeccanico di formazione, Mazzotta è approdato alla Filt lo scorso anno, dopo aver operato nella Fiom e nella Filcams, il sindacato del commercio e del terziario, di cui è stato segretario provinciale a Gorizia. "Quella in cui opera questa categoria – dichiara – è una realtà estremamente variegata dal punto di vista lavorativo e contrattuale, con problematiche molto diverse e spesso estremamente complesse. Si va infatti da comparti più tradizionali come le ferrovie, i porti, il settore autostradale o il trasporto pubblico locale, che attende un contratto scaduto da più di quattro anni, a una realtà complessa e in costante trasformazione come la logistica, dove sono più diffusi i fenomeni di sfruttamento, elusione e dumping contrattuale, anche a causa di una crescente tensione competitiva e di margini operativi sempre più bassi, e ridotti ulteriormente dalla crescita esponenziale dei costi del carburante. Problemi e sfide che richiedono, oggi più che mai, una costante presenza del sindacato e un rafforzamento della contrattazione a tutti i livelli, nazionale, territoriale e aziendale".