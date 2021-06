Gli eredi d’impresa sono pronti alla sfida della competitività

Digitalizzazione, visione del brand, approccio alle vendite, social media, industria 4.0: le nuove generazioni d’impresa del Friuli Venezia Giulia hanno le idee chiare su quali debbano essere le nuove strade da percorrere per essere competitivi e costruire il futuro delle loro aziende. Ne hanno parlato oggi pomeriggio tre nuove generazioni di imprenditori del territorio - Elisa Toppano di Oro Caffè, Luigi Pesle di Evergreen e Marianna Potocco di Potocco Spa - durante il Convegno organizzato da Mittelfest e Confindustria Udine e moderati dal direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier.

“Mittelfest vuole essere piattaforma poliedrica, capace di mettere in dialogo non solo arte e cultura ma anche territori, aziende, realtà economiche e turistiche: l’incontro di oggi è esempio concreto e virtuoso di questo impegno condiviso”, ha commentato il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo.

“Il tema Eredi, scelto per l’edizione che celebra il trentennale di Mittelfest, è una parola ricca di significati che evoca il passato ma soprattutto guarda al futuro, alle nuove generazioni: proprio per questo il convegno organizzato con Confindustria coinvolge gli eredi d’impresa raccontando la loro visione di futuro e di azienda”, ha aggiunto il direttore artistico Giacomo Pedini.

I tre giovani imprenditori hanno raccontato le loro esperienze nel prendere il timone dell’azienda di famiglia e di quanto sia importante avere valori condivisi pur nelle differenze di personalità e di competenze rispetto ai genitori. La continuità d’impresa rappresenta, infatti, uno dei momenti più delicati e cruciali di ogni azienda familiare che spesso mette in discussione obiettivi, fabbisogni, business model, processi e prospettive di crescita.

In Italia, infatti, il 90% delle imprese è a carattere familiare e produce circa l’80% del Pil nazionale: si tratta, per numerosità, della percentuale più alta d’Europa. In Friuli Venezia Giulia sono 3.158 le imprese attive con almeno un amministratore over 70 anni di cui 725 nell’industria manifatturiera.